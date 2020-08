Viola Davis si je za darilo kupila razpadajočo rojstno hišo

Igralka Viola Davis se za svoj 55. rojstni dan vrača h koreninam. Z oboževalci na Instagramu je delila veselo novico, da je kupila rojstno hišo v Južni Karolini, v kateri pa je živela le nekaj mesecev.

55-letna Viola Davis, ki je oboževalce očarala s svojo vlogo v seriji Kako se izmazati z umorom (How to Get Away with Murder), je postala ponosna lastnica rojstne hiše v Južni Karolini, po tem, ko je bila ta več let v rokah drugih ljudi, ki pa so jo nehali vzdrževati. Tako je igralka kupila nekdanjo plantažo v Južni Karolini, kjer se je rodila pred 55 leti. "Zgoraj je hiša, v kateri sem se rodila 11. avgusta 1965. To je rojstni kraj moje življenjske zgodbe. Danes, ko praznujem 55 let, si jo lastim ... vse to na fotografiji," je zapisala ob fotografiji nepremičnine, ki jo je objavila na družbenih omrežjih.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Čeprav ima plantaža temačno zgodovino, zvezdnica pravi, da ji hiša predstavlja veselje."Mislilm, da sem pred časom prebrala zapis nekoga, ki je delal na plantaži in opisal grozljive dogodke. Moji predniki so bili večinoma kmetje. To je bila usoda, ki so jo morali sprejeti," je povedala slavljenka za People. Družina je nato še naprej živela na posestvu, dokler se niso po njenem rojstvu preselili v ameriško zvezno državo Rhode Island. "Moja mati pravi, da so bili tistega dne, ko sem se rodila, v hiši vsi moji strici in tete. Rekla je, da so vsi pili, se smejali in se zabavali," se z veseljem spominja pripovedovanj svoje mame.

icon-expand Viola Davis se vrača h koreninam. FOTO: Profimedia