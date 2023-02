Viola Davis vstopila v elitni krog EGOT nagrajencev.

Viola Davis si bo 5. februar 2023 najverjetneje zapomnila za celo življenje. Igralka je namreč z osvojenim grammyjem uradno vstopila v elitni krog EGOT nagrajencev, posameznikov, ki se lahko pohvalijo z osvojenim emmyjem, grammyjem, oskarjem in tonyjem. Davisova je svojo kolekcijo dopolnila z nagrado za najboljšo zvočno knjigo za svojo avtobiografijo Finding Me .

"Ravnokar sem postala EGOT," je ob prejetju grammyja dejala igralka in se čustveno zahvalila svoji družini. "To knjigo sem napisal v čast šestletni Violi," je v zahvalnem govoru dejala igralka in pojasnila, da je z delom počastila šestletno verzijo sebe, "njeno življenje, njeno veselje, njeno travmo, vse."

Spomnimo, Viola Davis je oskarja prejela leta 2016 za stransko vlogo v filmu Ograje, emmyja pa za glavno vlogo v seriji Kako se izmazati z umorom. Tonyja, nagrado za gledališko ustvarjanje, pa je zvezdnica prejela kar dvakrat in sicer za vlogo v predstavi King Hedley II (2001) ter predstavi Fences (2010). Med 17 drugimi zmagovalci EGOT so tudi Whoopi Goldberg, Rita Moreno, Andrew Lloyd Webber, John Legend in Jennifer Hudson.