Vir blizu Peta Davidsona: Dobiva se z Emily Ratajkowski

Peta Davidsona so v zadnjem času povezovali z mnogimi zvezdnicami, kot so Kim Kardashian, Ariana Grande, Kaia Gerber in Kate Beckinsale, največ pozornosti med lepoticami pa je sedaj pritegnila manekenka Emily Ratajkowski. Govorice o romanci sta Pete in Emily sprožila pretekli vikend, ko je bilo na Instagram profilu slavnih objavljeno, da sta bila z roko v roki opažena v New Yorku.