Vir blizu Toma Bradyja: Ločitev ni bila Tomova ideja

Brazilska manekenka Gisele Bündchen in igralec ameriškega nogometa Tom Brady sta bila poročena več kot 13 let. Ko so se pred meseci pojavila namigovanja o tem, da v njunem zakonu škriplje, nista reagirala. Govorice so postale vse glasnejše, zakonca sta najela ločitvene odvetnike in 28. oktobra je manekenka potrdila, da sta se ločila. Kot je zapisala na družbenem omrežju, sta se s Tomom oddaljila, za ločitev pa sta se odločila sporazumno.