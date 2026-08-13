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Viralen posnetek sprožil ugibanja: Je David Foster ignoriral Meghan Markle?

Kanada, 13. 08. 2026 13.58 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
A. J.
Meghan Markle in David Foster.

Meghan Markle se je ponovno znašla v središču pozornosti. Tokrat je bil zanjo usoden posnetek z dobrodelnega dogodka v Kanadi, kjer sta se s princem Harryjem mudila na obisku. Podprla sta fundacijo Davida Fosterja, a se je med uradnim fotografiranjem zdelo, da ta Meghan 'namenoma' ne opazi.

Kratek trenutek z rdeče preproge, na katerem so bili v ospredju Meghan Markle, princ Harry in glasbeni producent David Foster, je v zadnjih dneh sprožil številna ugibanja na družbenih omrežjih.

Šlo je za dogodek v Victorii v kanadski provinci Britanska Kolumbija na gala večeru ob 40. obletnici David Foster Foundation, dobrodelne organizacije, ki pomaga kanadskim družinam z otroki, ki potrebujejo presaditev življenjsko pomembnih organov. Harry in Meghan sta se dogodka udeležila na povabilo Fosterja, s katerim sta že vrsto let prijatelja.

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Na posnetku, ki se je kot vihar razširil po spletu, stoji Meghan ob Harryju, ko se jima približa Foster. Videti je, da mu Meghan ponudi roko, vendar se Foster na to ne ozira in zgolj nadaljuje pot mimo nje.

Pozneje se vrne skupaj z ženo, pevko in igralko Katharine McPhee, da bi se četverica skupaj fotografirala, pri čemer Foster ponovno pozdravi in opazi samo Harryja. Javnost je kaj hitro pograbila kost za glodanje – je glasbeni producent zares namerno ignoriral susseško vojvodinjo?

Foster zanika kakršnokoli napetost med njim in Meghan

Za revijo People je poudaril, da je Harryja in Meghan pozdravil že približno deset minut prej, ob njunem prihodu na dogodek. "Kot gostitelj dogodka David Foster and Friends sem naše prijatelje, vojvodo in vojvodinjo, že pozdravil pri vhodu deset minut pred srečanjem na rdeči preprogi," je pojasnil 76-letni producent. Dodal je, da sta Harry in Meghan ves večer namenjala svoj čas gostom in se z njimi pogovarjala.

"Harry in Meghan sta moja draga prijatelja. Vsakdo, ki gleda, lahko vidi, da ni bilo nobenega neprijetnega trenutka in zagotovo ne nobenega ignoriranja," je še dejal.

Meghan Markle in David Foster.
Meghan Markle in David Foster.
FOTO: X

Foster je bil do medijev, ki so posnetek predstavili kot dokaz neprijetnega odnosa, precej kritičen. Po njegovih besedah je šlo zgolj za postavljanje ljudi na rdeči preprogi za najboljšo fotografijo, iz kratkega trenutka pa so nekateri naredili zgodbo o domnevnem sporu.

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KOMENTARJI1

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Vakalunga
13. 08. 2026 16.04
Prav nihče ne mara te spletkarke, spo**oruše, zdraharke pardon ločene barske plesalke in propadle filmske " glumice "..Preprosto prebrali so jo kot nekdaj otroci prvo berilo, edina škoda da so to berilo otrokom ( strokovnjaki ) odvzeli..
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