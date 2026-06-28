Viralna Hrvatica v drzni opravi svoje moštvo pospremila v izločilne boje

Ivana Knoll je na svetovnem prvenstvu v nogometu zopet burila duhove. Tokrat je bila v središču s svojo kravato, s katero je spretno prekrila drzno opravo, v kateri je pesti držala za naše južne sosede. Vplivnica, ki je s tribune svoje moštvo pospremila v izločilne boje, je že vse od zadnjega svetovnega prvenstva v Katarju ena bolj prepoznavnih navijačic.

Zvezdnica, ki ima poleg manekenske in podjetniške žilice tudi glasbeno, na letošnjem mundialu sicer pozornost krade tudi kot didžejka. Pred dnevi je nastopila na festivalu za oboževalce nogometa v Los Angelesu, posnetke nastopa pa kasneje delila na Instagramu in zapisala: "Skoraj celo dopoldne sem jokala, pa jočem zelo redko. Lahko si predstavljate, kako pomembno je to zame."

Spomnimo, Knoll je prepoznavnost po vsem svetu dobila na svetovnem prvenstvu v nogometu leta 2022 v Katarju, ko je s svojim navijanjem pritegnila pozornost na družbenih omrežjih.