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Viralna Hrvatica v drzni opravi svoje moštvo pospremila v izločilne boje

Filadelfija, 28. 06. 2026 15.47 pred 23 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Ivana Knoll

Hrvaška vplivnica Ivana Knoll je na obračunu med Hrvaško in Gano zopet pritegnila pozornost. Za tekmo je viralna Hrvatica nadela drzno opravo s kravato s prepoznavnim vzorcem naših južnih sosedov. Zvezdnica, ki ima poleg manekenske in podjetniške žilice tudi glasbeno, na mundialu sicer pozornost krade tudi kot didžejka.

Ivana Knoll je na svetovnem prvenstvu v nogometu zopet burila duhove. Tokrat je bila v središču s svojo kravato, s katero je spretno prekrila drzno opravo, v kateri je pesti držala za naše južne sosede. Vplivnica, ki je s tribune svoje moštvo pospremila v izločilne boje, je že vse od zadnjega svetovnega prvenstva v Katarju ena bolj prepoznavnih navijačic.

Ivana Knoll
Ivana Knoll
FOTO: Profimedia

Zvezdnica, ki ima poleg manekenske in podjetniške žilice tudi glasbeno, na letošnjem mundialu sicer pozornost krade tudi kot didžejka. Pred dnevi je nastopila na festivalu za oboževalce nogometa v Los Angelesu, posnetke nastopa pa kasneje delila na Instagramu in zapisala: "Skoraj celo dopoldne sem jokala, pa jočem zelo redko. Lahko si predstavljate, kako pomembno je to zame."

Spomnimo, Knoll je prepoznavnost po vsem svetu dobila na svetovnem prvenstvu v nogometu leta 2022 v Katarju, ko je s svojim navijanjem pritegnila pozornost na družbenih omrežjih.

Ivana Knoll nogomet hrvaška svetovno prvenstvo

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KOMENTARJI1

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Amor Fati
28. 06. 2026 16.11
Hvala bogu nisem vaški potrebnež, tako da mi zanjo preprosto sploh ni mar. Zdej, ko je še donekle relevantna mora to relevanco na polno izkoristiti. Tudi če ulovi kakšnega starega prdca in podeduje vse njegove milijone, bo še vedno točila solze vsak večer, preden bo zaspala. Temu ne more pobegniti nobena ženska. Ona sploh ne. Kje pa.
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