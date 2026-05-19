Tuja scena

Viralni Američan pri sosedih končal s prenovo zapuščene hiše

Zagreb, 19. 05. 2026 17.02

Avtor:
E.M.
Justus Reid

Ameriški vplivnež Justus Reid, ki je s prenovo zapuščene hiše na Hrvaškem navduševal milijone sledilcev, je v najnovejšem videu sporočil, da mu je končno uspelo. A to ne pomeni, da je zgodbe konec; viralni Američan, ki smo ga pred časom gostili v našem POPkastu, je kupil še tri zapuščene nepremičnine, za katere je odštel 16 tisočakov.

Justus Reid, vplivnež iz Združenih držav Amerike, je Slovenijo in širši Balkan pred leti navduševal s priredbami naših pesmi. Ko se je oglasil v POPkastu, je dejal, da ima Slovenijo zelo rad, a da v njej najverjetneje ne bo živel, "ker je vse tako drago." Viralni vplivnež je kasneje pri naših južnih sosedih kupil zapuščeno hišo in jo dlje časa prenavljal, napredek pa delil s sledilci.

V najnovejšem videu je vplivnež sporočil, da mu je končno uspelo. S sledilci je delil posnetke pred prenovo hiše in po njej ter razkril, da ga do popolnega rezultata ločita še napeljava elektrike in vode ter dokončna ureditev dovoza. To pa ni vse; razkril je še, da je na istem območju kupil še tri zapuščene nepremičnine, za katere je odštel 16 tisočakov.

Do nedavnega zapuščena hiša se nahaja na težko dostopnem terenu, kar pa Reida ni odvrnilo od nakupa. V podobnem stanju so tudi tri nove nepremičnine, ki jih je kupil spletni zvezdnik, ki na spletu redno prejema na milijone ogledov.

Justus Reid hiša prenova hrvaška

Lewandowski se poslavlja, deklice ne skrivajo žalosti
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
Dve vodni terapiji, ki ju (še) ne poznate
Simpatična Alenka nam je pokazala svoje najljubše tetovaže
'Kaj zdaj? Sta skupaj ali ne?' Je par obudil staro ljubezen?
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
Smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
Zakaj se kilogrami vrnejo: težava ni v dieti, ampak v glavi
Zakaj pride do izgorelosti? Klinična psihologinja Ivna Bulić opozarja na skrite sprožilce
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
V kratki rdeči obleki pokazala popolno postavo
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Nekoč je polnila naslovnice, danes je povsem neprepoznavna
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Recept za hitro družinsko kosilo, ki vedno uspe
Pozabite na klasične piknike: letos prihaja nov trend
Manj je več: neverjetno preproste sladice, za katere potrebujete samo 3 sestavine
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Kmetija
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
