Viralni Američan pri sosedih končal s prenovo zapuščene hiše

Justus Reid , vplivnež iz Združenih držav Amerike, je Slovenijo in širši Balkan pred leti navduševal s priredbami naših pesmi. Ko se je oglasil v POPkastu, je dejal, da ima Slovenijo zelo rad, a da v njej najverjetneje ne bo živel, "ker je vse tako drago." Viralni vplivnež je kasneje pri naših južnih sosedih kupil zapuščeno hišo in jo dlje časa prenavljal, napredek pa delil s sledilci.

V najnovejšem videu je vplivnež sporočil, da mu je končno uspelo. S sledilci je delil posnetke pred prenovo hiše in po njej ter razkril, da ga do popolnega rezultata ločita še napeljava elektrike in vode ter dokončna ureditev dovoza. To pa ni vse; razkril je še, da je na istem območju kupil še tri zapuščene nepremičnine, za katere je odštel 16 tisočakov.

Do nedavnega zapuščena hiša se nahaja na težko dostopnem terenu, kar pa Reida ni odvrnilo od nakupa. V podobnem stanju so tudi tri nove nepremičnine, ki jih je kupil spletni zvezdnik, ki na spletu redno prejema na milijone ogledov.