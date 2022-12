Viralni posnetek iz Katarja: navijačica, ki se med tekmo liči

Posnetek ima na Twitterju že 14,3 milijona ogledov, v komentarjih pa so se na račun para številni pošalili. "Testirati želi svoja vodoodporna ličila." "Mogoče so zato izgubili." "Zagotovo ona plačuje račune." "Kako je to sploh opazila?" so se uporabniki družbenega omrežja spraševali v komentarjih.

Na tekmi svetovnega prvenstva, ki trenutno poteka v Katarju, je Hrvaška v 117. minuti izid proti Brazilcem dramatično izenačila na 1:1 in sledile so enajstmetrovke. Po odličnih strelih so slavili Hrvati, ki so se tako tretjič v zgodovini uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva v nogometu. Dan po tekmi se je oglasil Neymar, ki je na Instagramu zapisal, da je bil poraz boleč, a je na svoje soigralce ponosen: "Psihično sem uničen. To je vsekakor poraz, ki me je najbolj bolel. Zaradi njega sem bil 10 minut paraliziran in takoj po tekmi sem planil v jok. Na žalost bo dolgo bolelo. Borili smo se do konca. Na svoje soigralce sem zelo ponosen ravno zaradi njihovega truda, ki ga ni manjkalo."