Viri blizu britanske kraljeve družine: Kralj Karel III. ni dobro

Zdravstveno stanje kralja Karla III. vedno bolj skrbi prijatelje in palačo, saj se še naprej bori z nerazkrito vrsto raka. "Ko smo v zadnjih tednih govorili s kraljevimi prijatelji o njegovem zdravju, je bil najpogostejši odgovor, da ni dobro," je poročal Tom Sykes iz Daily Beast . Prijatelj monarha je zatrdil, da je Karel odločen, da bo bolezen premagal. "Vse so stavili na to. Vsi ostajajo optimistični, vendar je res zelo slabo," je še dodal.

Novinarka Tina Brown, poznavalka kraljeve družine, je prav tako namignila na monarhove zdravstvene težave, ko je nedavno zapisala, da je kraljev rak princa Williama in princeso Catherine postavil "v strah vzbujajočo bližino vzpona na prestol ravno takrat, ko sta upala, da bosta svoje otroke lahko nekaj let vzgajala stran od oči javnosti. Rečeno mi je, da ju ta možnost zelo skrbi."

Sykes je tudi poročal, da se kraljevi pogrebni načrti – s kodnim imenom "Operation Menai Bridge" – trenutno pregledujejo. Po poročanju Daily Beast kroži tudi ločen dokument, ki navaja, kaj je šlo dobro na pogrebu kraljice Elizabete septembra 2022 in kaj bi lahko naredili bolje naslednjič, ko monarh umre. Vsi viri so poudarili, da se kraljevi pogrebni načrti nenehno pregledujejo. Vendar pa je zlasti en nekdanji uslužbenec priznal, da so Karlove zdravstvene težave dale njegovim načrtom drugačen odtenek in nujnost."Z načrtov je bil odstranjen prah in se aktivno posodabljajo," je pojasnil nekdanji uslužbenec in dodal:"Nič drugega ne bi pričakovali glede na to, da je kralj zbolel za rakom."

Le nekaj ur po slabih novicah pa iz Buckinghamske palače sporočajo, da bo kralj nadaljeval s svojimi obveznostmi."Vse njegove javne dejavnosti bodo objavljene kmalu na običajen način in bodo ostale v skladu z nasveti zdravnikov," je dejal tiskovni predstavnik palače."Njegovo veličanstvo je dovolj pogumno, da nadaljuje z nekaterimi javnimi dolžnostmi, in zelo hvaležno svoji zdravstveni ekipi za njihovo nadaljnjo oskrbo in strokovnost," je še dodal in zatrdil, da se bo kraljevo zdravljenje raka nadaljevalo, vendar so"zdravniki dovolj zadovoljni z dosedanjim napredkom, da lahko kralj zdaj nadaljuje s številnimi javnimi dolžnostmi."