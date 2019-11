Viri zanikali govorice o Ronaldovi tajni poroki v Maroku

V središču medijske pozornosti sta nedavno znova pristala nogometaš Cristiano Ronaldo in njegova izbranka Georgina Rodriguez . Italijanska revija Novella 2000 je pisala o tem, da sta se po približno dveh letih razmerja na skrivaj sprehodila do oltarja v Maroku, viru blizu 34-letnemu nogometašu pa so zdaj zatrdili, da nič od navedenega ni res.

Omenjena revija je novico o domnevni Ronaldotovi poroki delila nekaj tednov zatem, ko je nogometaš razkril, da bi se v prihodnosti rad poročil z Georgino in da bi njuna poroka med drugim osrečila tudi njegovo mamo Mario Dolores dos Santos Aveiro. To je v pogovorni oddaji zaupal voditelju Piersu Morganu, kateremu je dejal: ''Georgina mi je vedno stala ob strani. Seveda sem zaljubljen v njo. Nekega dne se bova zagotovo poročila. To so tudi sanje moje mame ... Torej, nekega dne zagotovo, zakaj pa ne? Ona je moja prijateljica. Z njo se lahko pogovarjam o vsem. pred njo lahko odprem svoje srce, ona pa pred mano.''

Georgina Rodriguez je pred časom priznala, da ni ravno enostavno biti v razmerju z nekom tako slavnim in prepoznavnim, kot je Cristiano, a da kljub temu ne bi spremenila niti ene stvari. Povedala je, da se je vanj zaljubila na prvi pogled:''Med nama je močna povezava, prisotno pa je tudi vzajemno spoštovanje in občudovanje. Kljub temu, da se tako dobro razumeva, je pomembno tudi ohranjanje iskrice in strasti. Vedno spim v zapeljivem spodnjem perilu in se trudim, da bi bila privlačna zanj.''