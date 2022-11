Visoki policijski uradnik potrdil resne grožnje Meghan Markle

"Če bi videli, kaj so pisali proti Meghan, ali retoriko, ki je krožila po spletu, bi se zagotovo počutili stalno ogrožene," je poudaril Basu, ki je sicer indijskih korenin. Na vprašanje, ali so se mu zdele takratne grožnje skrajne desnice konkretne, je odgovoril z "absolutno da" .

S svojimi izjavami je ovrgel trditve britanskih desničarskih tabloidov in številnih sovražnih komentatorjev, da so bili pritožbe vojvode sussekškega in njegove soproge na to temo po njuni odločitvi, da se leta 2020 preselita v ZDA in njun travmatični odhod z visokih položajev v kraljevi družini, zgolj pretiravanje, ki ga je spodbudila želja po prepoznavnosti.

"Naše ekipe so jih preiskovale in zaradi groženj so bili ljudje kazensko preganjani," je dodal. Poudaril je, da je vojvodinja sussekška prejela "odvratne in zelo resnične" grožnje in da povsem razume, če se je počutila ogroženo.

Ameriška igralka Meghan in princ Harry, najmlajši sin britanskega kralja Karla III., sta se leta 2020 odločila, da se bosta oddaljila od kraljeve družine in se preselila v ZDA, kjer sedaj živita z dvema otrokoma. V šokantnem intervjuju marca lani z Oprah Winfrey je par kraljevo družino obtožil rasizma in neobčutljivosti. Meghan pa je povedala, da je zaradi tega razmišljala celo o samomoru.

38-letni Harry je britansko vlado na sodišču pozval, naj mu zagotovi policijsko zaščito, ko družina potuje v Združeno kraljestvo. Ker s soprogo nista več aktivna člana kraljeve družine, sta namreč izgubila policijsko zaščito, ki jima je bila zagotovljena na stroške davkoplačevalcev. Harry je ponudil kritje stroškov in zavrnitev ministrstva za notranje zadeve izpodbija na sodišču.