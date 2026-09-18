Visoko noseča Anne Hathaway navdušuje s samozavestjo in svojimi opravami

Slavna Anne Hathaway, ki na ulicah domačega New Yorka žari v visoki nosečnosti, je pravi magnet za fotografe. Pred dnevi so jo ujeli na dogodku modne hiše BVLGARI, ki jo je obiskala v dolgi svetli obleki brez naramnic, ki je v ospredje postavila njeno nosečniško postavo. Elegantno opravo je dopolnila z ogrlico, rdečo šminko in ujemajočo se manikiro.
Še več pozornosti pa je pritegnila v sproščeni džins opravi, ki jo je obleka ob odprtju ene od luksuznih newyorških modnih trgovin. Široke kavbojke je kombinirala z veliko džins srajco, ki jo je pustila odpeto in tako povsem razkrila nosečniški trebušček. Dogodek je obiskala v družbi moža Adama Shulmana.
Hathawayjeva je junija razkrila, da z možem Adamom Shulmanom pričakujeta tretjega otroka. Zakonca sta poročena od leta 2012 in že imata dva sinova, Jonathana in Jacka. Kdaj naj bi se družini pridružil novi član, igralka za zdaj še ni razkrila.
Bvlgari je prestižna italijanska modna hiša, ki jo je leta 1884 v Rimu ustanovil Sotirio Bulgari. Podjetje je svetovno znano predvsem po svojem vrhunskem nakitu, urah, dišavah in usnjenih izdelkih. Skozi desetletja je blagovna znamka postala sinonim za italijansko razkošje, prepoznavna pa je po uporabi drznih barvnih kamnov in motivov, ki črpajo navdih iz bogate zgodovine rimske arhitekture in umetnosti.
Adam Shulman je ameriški igralec, producent in oblikovalec nakita. Čeprav je svojo kariero začel v igralskih vodah, se je kasneje bolj posvetil produkciji filmov in oblikovanju unikatnega nakita. Z Anne Hathaway sta se poročila leta 2012 na zasebni slovesnosti v Kaliforniji in veljata za enega bolj stabilnih in zasebnih parov v Hollywoodu.
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