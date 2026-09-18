Visoko noseča Anne Hathaway navdušuje s samozavestjo in svojimi opravami

Slavna Anne Hathaway, ki na ulicah domačega New Yorka žari v visoki nosečnosti, je pravi magnet za fotografe. Pred dnevi so jo ujeli na dogodku modne hiše BVLGARI, ki jo je obiskala v dolgi svetli obleki brez naramnic, ki je v ospredje postavila njeno nosečniško postavo. Elegantno opravo je dopolnila z ogrlico, rdečo šminko in ujemajočo se manikiro.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Visoko noseča Anne Hathaway žari Profimedia

Visoko noseča Anne Hathaway žari Profimedia

Visoko noseča Anne Hathaway žari Profimedia

Visoko noseča Anne Hathaway žari Profimedia







Še več pozornosti pa je pritegnila v sproščeni džins opravi, ki jo je obleka ob odprtju ene od luksuznih newyorških modnih trgovin. Široke kavbojke je kombinirala z veliko džins srajco, ki jo je pustila odpeto in tako povsem razkrila nosečniški trebušček. Dogodek je obiskala v družbi moža Adama Shulmana.

Adam Shulman in Anne Hathaway FOTO: Profimedia

Hathawayjeva je junija razkrila, da z možem Adamom Shulmanom pričakujeta tretjega otroka. Zakonca sta poročena od leta 2012 in že imata dva sinova, Jonathana in Jacka. Kdaj naj bi se družini pridružil novi član, igralka za zdaj še ni razkrila.