Visoko noseča Aubrey Plaza pokazala trebušček

Približuje se dan, ko bo na svet prijokal prvi otrok igralke Aubrey Plaza . Zvezdnica, ki je novo življenjsko obdobje v nedavnem intervjuju opisala kot "zelo zanimivo" , je na Instagramu s sledilci delila fotografijo nosečniškega trebuščka in z obrazno mimiko namignila, da je ta že precej velik.

Spomnimo, igralka prvorojenca oziroma prvorojenko pričakuje s partnerjem Chrisom Abbottom, s katerim sta v preteklosti večkrat sodelovala. 41-letnica in leto mlajši Abbott sta v preteklosti nastopila v eni od gledaliških predstav, leta 2020 pa v filmu Black Bear.

Da je v veselem pričakovanju, je uradno potrdila med gostovanjem v pogovorni oddaji The View, novico o naraščaju pa so nekaj dni pred tem delili tuji mediji, ki so nosečo igralko z rastočim trebuščkom ujeli v fotografske objektive na ulici.