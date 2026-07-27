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Tuja scena

Visoko noseča Aubrey Plaza pokazala trebušček

Los Angeles, 27. 07. 2026 07.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Aubrey Plaza

Igralka Aubrey Plaza, ki jo gledalci najbolj poznajo po serijah Parki in rekreacija ter Beli lotos, odšteva dneve do poroda svojega prvega otroka. Na spletu je delila fotografijo velikega nosečniškega trebuščka. Zvezdnica po smrti soproga v novo življenjsko obdobje vstopa s partnerjem Chrisom Abbottom.

Približuje se dan, ko bo na svet prijokal prvi otrok igralke Aubrey Plaza. Zvezdnica, ki je novo življenjsko obdobje v nedavnem intervjuju opisala kot "zelo zanimivo", je na Instagramu s sledilci delila fotografijo nosečniškega trebuščka in z obrazno mimiko namignila, da je ta že precej velik.

Aubrey Plaza
Aubrey Plaza
FOTO: Ap - Instagram

Spomnimo, igralka prvorojenca oziroma prvorojenko pričakuje s partnerjem Chrisom Abbottom, s katerim sta v preteklosti večkrat sodelovala. 41-letnica in leto mlajši Abbott sta v preteklosti nastopila v eni od gledaliških predstav, leta 2020 pa v filmu Black Bear.

Da je v veselem pričakovanju, je uradno potrdila med gostovanjem v pogovorni oddaji The View, novico o naraščaju pa so nekaj dni pred tem delili tuji mediji, ki so nosečo igralko z rastočim trebuščkom ujeli v fotografske objektive na ulici.

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"Po čustvenem letu je bilo to čudovito presenečenje," je povedala igralka, ki je v preteklem letu izgubila moža, režiserja in scenarista Jeffa Baeno.

Aubrey Plaza nosečnost trebuh otrok

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