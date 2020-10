Visoko noseča Dulce Maria pokazala trebušček

"Pred enim letom sva se civilno poročila pred najdražjimi in najbližjimi, ne spomnim se, da sem bila kdaj prej srečnejša kot na ta dan, čas zelo hitro mineva. Ko gledam te fotografije, me navdajajo z veseljem in hkrati z nostalgijo, ko nas vidim vse skupaj, kako se objemamo, se imamo radi, slavimo in praznujemo ljubezen in življenje. Družina … v vsaki sekundi sem maksimalno uživala," je svoja čustva zapisala na Instagramu ter v nadaljevanju izkazala hvaležnost, da je našla pravega življenjskega sopotnika.