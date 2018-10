Visoko noseča Kat Von D v gotskem slogu

Za 36-letno tetovatorko Kat Von D so pravice živali in borba proti krutosti do živali zagotovo eni od pomembnejši življenjskih misij. Na gala dogodku za živalsko enakopravnost, ki je bila v hotelu Beverly Hilton na Beverly Hillsu, so jo za njeno delo zdaj tudi nagradili.

"Zame je vsaka minuta smiselna, če razmišljam o tem, da pomagam drugim, da vidijo, da lahko spremenijo način, na katerega obravnavamo živali," je povedala ob prejemu priznanja.