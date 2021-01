Visoko noseča Kelly Rowland še vedno vztraja pri napornih treningih

Kelly Rowland je pred kratkim naznanila, da pri 39 letih pričakuje otroka. Za pevko in njenega moža Tima Weatherspoona je to drugi potomec, novico pa je javnosti sporočila v eni od izdaj revije Women's Health. Njena nosečnost poteka brez težav, skoraj 40-letna Rowlandova pa se kljub velikemu trebuhu trudi ostati v dobri formi.

Kelly, ki bo okrogli rojstni dan praznovala že februarja, se bo drugega otroka razveselila že zelo kmalu. Ta se bo pridružil 6-letnemu prvorojencu Titanu Jewelu . Zvezdnica, ki je v devetem mesecu nosečnosti, je na družbenem omrežju delila posnetke in fotografije vadbe, na katero prisega. V pomoč pri vajah ji je strokovnjakinja Rebecca Broxterman . Med posnetkom, na katerem dela počepe v črnih pajkicah in oranžnem topu je trenerka zapisala: ''Še zmeraj je noseča, zato še vedno trenirava.'' Tudi Kelly je zapisala, da se otroku, kljub njenemu aktivnemu načinu življenja, očitno nikamor ne mudi.

"O naraščaju sva se z možem pogovarjala v zadnjih mesecih, potem je prišel covid-19 in sva se prepustila in si rekla: Bova videla, kaj se bo zgodilo,''je o nosečnosti že jeseni dejala Kelly, ki je zanosila hitro po odločitvi. Že med prvo nosečnostjo je bila izjemno aktivna, o svojih športnih navadah pa je povedala:''Februarja bom dopolnila 40 let. To, da skrbim zase, mi veliko pomeni."