Visoko noseča Meghan Markle v javnosti

Meghan Markle in princ Harry sta sopredsedovala dogodku Vax Live: The Concert to Reunite the World. Medtem ko se je Harry dogodka udeležil v živo, je njegova noseča žena Meghan vnaprej posnela video, ki so ga nato predvajali. Za to priložnost je nekdanja igralka nosila čudovito rdečo obleko znamke Carolina Herrera iz kolekcije Resort 2021 v vrednosti 1690 dolarjev, približno 1400 evrov, rdeč modni kos s potiskom cvetnih listov pa je še vedno na voljo.

Svoj elegantni nosečniški videz je dopolnila s posebnim nakitom v vrednosti 140 dolarjev, približno 116 evrov, in sicer gre za zlato verižico z obeskom, ki ga tvorita krog in spodaj križec, ki simbolizira ženske, v kombinaciji z dvignjeno pestjo. Izbrana ogrlica je kot nalašč sovpadala z njeno temo govora, v katerem se je Meghan osredotočila na enakost spolov in pandemijo.