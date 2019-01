Visoko noseča Meghan se je zabavala v vlogi modne stilistke

Vojvodinja Meghan Markle je pred kratkim začela s prvim kraljevim 'službovanjem'. Nedolgo nazaj ji je bila namreč dodeljena funkcija pokroviteljice, kar pomeni, da bo nekdanja ameriška igralka bdela nad štirimi pomembnimi institucijami. Dve izmed njih, Narodno gledališče in Združenje univerz Commonwealtha, je prevzela izpod kraljičine taktirke, bdela pa bo tudi nad dobrodelnima organizacijama Mayhew, (ki je osredotočena na izboljšanje življenj živali in ljudi za izboljšanje celotne skupnosti) ter Smart Works (organizacija, ki je usmerjena v pomoč dolgotrajno brezposelnim ženskam, da ponovno pridobijo spretnosti, uspejo na razgovorih za delo in se vrnejo v službo).

Kljub temu, da je vojvodinja zdaj že visoko noseča, se je z veliko zavzetostjo zavezala k opravljanju svojih funkcij in že obiskala prvo izmed omenjenih institucij: dobrodelno organizacijo Smart Works. Ob tem je pritegnila pozornost fotografov zaradi nosečniškega trebuha, ki je bil zdaj že, kljub črni obleki in širokemu plašču, dobro opazen. Meghan je zbrano množico nagovorila z besedami: ''Vsi veste, da že skoraj dobro leto opozarjam na problematiko, s katero se intenzivno ukvarja vaša organizacija ... Prej sem to počela iz ozadja, zdaj pa lahko z veseljem napovem, da bom o tem govorila tudi javno in pomagala pri ozaveščanju ter reševanju tovrstnih stisk.''

Organizacija Smart Works brezposelnim ženskam med drugim pomaga tako, da jim svetuje pri njihovih modnih izbirah za prve intervjuje ter službene razgovore, zato se organizaciji donirajo tudi oblačila. Vsaka ženska, ki pristopi k organizaciji, prejme modne dodatke ter učno uro 'stiliranja' pred prvim razgovorom za novo službo – potem, ko dobijo zaposlitev, pa prejmejo še pet modnih kombinacij, ki so primerne za njihovo novo delovno mesto.

''Ne gre le za to, da donirate svoja oblačila in spremljate, pri komu bodo pristala – gre za to, da ste (smo) del 'uspešne zgodbe' vsake ženske. Gre za to, da rečemo: Uredu, ta suknjič mi je prinesel srečo pri mojem intervjuju, zdaj pa bo lahko srečo prinesel neki drugi ženski ...,'' je še dodala vojvodinja, ki se je po svojem govoru lotila pomaganja pri stiliranju in se ob tem, po poročanju tujih medijev, tudi močno zabavala.