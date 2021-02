Visoko noseča Meghan Trainor vztraja s treningi

V nadaljevanju pa je še zapisala, da ni lahko dobiti motivacije za gibanje, če te pri tem ovirajo nenavadne bolečine v trebuhu in velikost trebuha: "A vendar sem sebi dokazala, da lahko in da bom naredila vse za svojega otroka!"

V objavi je zapisala, da se počuti pripravljeno na porod in kasneje na okrevanje po njem. "Ponosna sem nase in zelo hvaležna za svojo čudovito trenerko. Zaradi nje počnem stvari, za katere si nikoli nisem mislila, da jih zmorem. Poleg tega mi je pomagala nadzorovati nosečnostno sladkorno bolezen," je pojasnila in spodbudila tudi ostale nosečnice, da zmorejo iti čez to.

" Med nosečnostjo si nisem želela veliko potovati. Vedela sem, da je to čas, ko lahko ostanem doma in ne počnem ničesar, " je bila pred tedni iskrena Meghan.

Meghan Trainor in Daryl Sabara sta veselo novico sporočila le dva meseca pred drugo obletnico poroke. Danes 27-letna Meghan in 28-letni igralec Daryl sta zvezo začela julija 2016. Ameriška pop zvezdnica Meghan, ki je navdušila s pesmijo All About That Bass, je leta 2017 sporočila, da jo je njen fant za 24. rojstni dan presenetil z zaroko.

Slavna zakonca sta se poročila v soboto, 22. decembra, na pevkin 25. rojstni dan. Po poročanju revijePeople sta si poročne zaobljube izmenjala med intimnim obredom na vrtu za hišo svojega doma v Los Angelesu, in sicer pred 100 svati.