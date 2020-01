Visoko noseča Milla Jovovich delila praznično družinsko fotografijo

44-letna filmska igralka in modelMilla Jovovich je na svojem uradnem Instagram profilu objavila praznično fotografijo, na kateri je pozirala s svojimi najbližjimi. Visoko noseči zvezdnici so se na sliki pridružili soprog Paul W.S. Andersonter hčerki Dashiel Edan inEver Gabo, družinica pa je bila na posnetku dobro razpoložena in nasmejana. A posneti takšno fotografijo je, kot je priznala Milla, vse prej kot lahko. ''Srečno novo leto vsem skupaj! O moj bog, posneti dobro družinsko fotografijo je tako, kot bi pri zobozdravniku pulili zobe ... Preden sta se dekleti umirili, se nehali pačiti in spraševati, koliko časa bosta morali še pozirati, sem jima morala zagroziti, da bosta tako stali vsaj še eno uro, če se ne umirita. Končno nam je uspelo posneti nekaj takšnih fotografij, na katerih smo bili vsi v kadru. Če pozabim na družinsko dramo okoli fotografiranja, lahko povem, da je bil večer prekrasen in da sem ga preživela s svojo družino. Nič ni lepšega, kot slišati norenje otrok in njihovo tekanje naokoli. Upam, da se imate tudi ostali dobro in upam, da bo letošnje leto zdravo, srečno in da vam bo prineslo uresničitev vaših sanj. Pošiljam vam veliko ljubezni,'' je zapisala ob objavljeni fotografiji.