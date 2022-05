Visoko noseča Rihanna na Met Gala v podobi kipa

Vogue je dan po zaključku letošnje prireditve Met Gala na svojem profilu na Instagramu delil vrsto videoposnetkov, ki so nastali med štirimi stenami Metropolitanskega muzeja. Uporabnike družbenih omrežij je med poplavo zvezdniških obrazov najbolj navdušil obraz Rihanne , ki pa se prireditve sploh ni udeležila.

Glasbenica, ki je sicer redna gostja največje modne prireditve leta, je letošnjo prireditev zaradi visoke nosečnosti izpustila, namesto nje pa je eno izmed muzejskih dvoran krasila kar njena kamena podoba, za katero je poskrbela revija Vogue . Kip Rihanne, ustvarjen po podobi zvezdnice na majski naslovnici modne biblije, so na Instagramu pospremili z naslednjim opisom: "Kip Eirene (poosebitve miru) je navadno najpomembnejša upodobitev boginje iz marmorja v Metropolitanskem muzeju. Letos je to Rihanna."

Da je kip pravzaprav velika čast in poklon, je na Instagramu zapisala tudi Rihanna sama in se ob tem pošalila, da je z marmorno podobo odlično sledila letošnji temi prireditve – pozlačen glamur v sklopu ameriške antologije mode. "Hvala Metropolitanskemu muzeju in reviji Vogue za ta zgodovinski poklon," je še zapisala glasbenica, ki prvega otroka pričakuje z raperjem ASAP-om Rockyjem.