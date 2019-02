Visoko noseča vojvodinja odpotovala v Ameriko na posebno zabavo

Visoko noseča Meghan Markle je odpotovala v Združene države Amerike, kjer so jo opazili med obedovanjem v restavraciji Ladurée na Manhattnu. 37-letna vojvodinja, ki je v zadnjem trimesečju nosečnosti, se bo v New Yorku udeležila prav posebne zabave – 'baby showerja' oziroma zabave pred rojstvom dojenčka.

Po poročanju Harper's Bazaarja naj bi bila glavna organizatorka dogodka Meghanina najboljša prijateljica Jessica Mulroney, dekleta pa so se o zabavi začela dogovarjati že pred meseci. Vir je za Harper's Bazaar povedal: ''Zabava pred prihodom dojenčka je obenem tudi priložnost, da Meghan v svojem domačem okolju preživi nekaj časa s svojimi prijateljicami, ki jih že dolgo ni videla. To je tudi zadnja priložnost, da dekleta nadoknadijo zamujeno, saj bo vojvodinja potem vse do poroda in tudi nekaj mesecev kasneje posvečena zgolj skrbi za otroka.'' Vir je obenem dodal, da se bo Meghan v Veliko Britanijo vrnila predvsem sproščena in z veliko novih otroških oblačil.