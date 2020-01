Visoko priznanje za igralko Tildo Swinton

Tilda Swinton je ob novici, da bo prejela priznanje BFI fellowship dejala, da je vesela in ganjena. Še posebej jo veseli, da priznanje deli s filmskimi ustvarjalci, pokojnimi in še živečimi, ki jih zelo ceni. Lani je bila priznanja deležna igralka Olivia Colman , leta 2017 pa režiser Paul Greengrass .

V utemeljitvi priznanja piše, da bo Tilda Swinton nagrajena za drzno eklektične in izredne talente, ki jih izkazuje kot igralka in filmska ustvarjalka, BFI pa jo nagrajuje za njen prispevek k filmski kulturi, neodvisnemu filmu in človekoljubju.

Nagrado bodo Tildi Swinton podelili marca na posebnem dogodku, ki ga bo povezoval vodja BFI Josh Berger. Ta je presodil, da je kariera Tilde Swinton polna pogumnih umetniških izbir, zaradi katerih uživa globoko spoštovanje kolegov in širše filmske industrije, hkrati pa občudovanje gledalcev s celega sveta.

"Tilda naseli svoje like na najbolj polnokrven način. Njeno delo je mogočno in daljnosežno ter kot tako zaseda edinstven prostor v naši kolektivni filmski zgodovini. Navdihuje tudi mlade filmarje in igralce, v smeri ustvarjanja drznejših, pogumnejših in bolj poglobljenih del," je dodal Berger.

Na filmskem institutu se bodo igralki poklonili tudi s sklopom projekcij, ki bodo na sporedu med 1. in 18. marcem. Med drugim bodo prikazali njen prvi filmski angažma v Caravaggiu režiserja Dereka Jarmana iz leta 1986. Igralka je kasneje nastopila še v šestih Jarmanovih filmih, med katerimi so The Last of England, War Requiem in Edward II.

Med najbolj odmevnimi vlogami Tilde Swinton so sicer Orlando v istoimenski filmski adaptaciji romana Virginie Woolf v režiji Sally Potter, bela čarovnica v filmih Zgodbe iz Narnije ter neizprosna odvetnica v filmu Michael Clayton v režiji Tonyja Gilroyja, za katero je prejela oskarja za stransko vlogo. Bila pa je tudi vampirka v filmu Večna ljubimca Jima Jarmuscha, z Jarmuschem je sodelovala tudi pri filmih, kot so Meje razuma in Strti cvetovi, tu so še Obala, Suspiria, Doktor Strange, Pogovoriti se morava o Kevinu ...ter seveda sodelovanje zWesom Andersonom – Otok psov, Grand Budapest hotel in Kraljestvo vzhajajoče lune.