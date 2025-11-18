Vitalna Ivanka Trump vitko linijo ohranja s supanjem

Ivanko Trump so fotografi ujeli med priljubljeno športno aktivnostjo, v kateri uživajo tako mladi kot starejši. 44-letna podjetnica je uživala med supanjem na mirni vodi kanala v bližini družinske vile na Floridi, njen izraz na obrazu pa je dajal vtis, da ji mir in veslanje dajeta občutek spokojnosti, saj z njo ni bilo niti moža Jareda Kushnerja ali prijateljev, piše TMZ.
- FOTO: Profimedia
Hči ameriškega predsednika je za to priložnost oblekla črno majico brez rokavov in teniško krilce, pred soncem pa se je zaščitila s ščitnikom, ki ga je nosila namesto klobuka, in sončnimi očali.
Ivanka je velika ljubiteljica športnih aktivnosti. Nedavno so jo opazili med surfanjem na Kostariki, da obvlada borilne veščine, ki jih je trenirala tudi v klubu partnerja manekenke in prijateljice Gisele Bündchen, pa je dokazala z objavo videa, ki ga je pred časom delila na družbenem omrežju.
