Vitalna Ivanka Trump vitko linijo ohranja s supanjem

Ivanka Trump, hči ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je znana po tem, da obožuje športne aktivnosti. 44-letnico so fotografi opazili med supanjem v bližini doma na Floridi, nekdanja svetovalka predsednika pa je delovala sproščena in dajala videz, da v aktivnosti zelo uživa.

Ivanko Trump so fotografi ujeli med priljubljeno športno aktivnostjo, v kateri uživajo tako mladi kot starejši. 44-letna podjetnica je uživala med supanjem na mirni vodi kanala v bližini družinske vile na Floridi, njen izraz na obrazu pa je dajal vtis, da ji mir in veslanje dajeta občutek spokojnosti, saj z njo ni bilo niti moža Jareda Kushnerja ali prijateljev, piše TMZ.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia



Ivanka Trump icon-picture-layer-2 1 / 3

Hči ameriškega predsednika je za to priložnost oblekla črno majico brez rokavov in teniško krilce, pred soncem pa se je zaščitila s ščitnikom, ki ga je nosila namesto klobuka, in sončnimi očali.