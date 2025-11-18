Svetli način
Vitalna Ivanka Trump vitko linijo ohranja s supanjem

Florida, 18. 11. 2025 08.56 | Posodobljeno pred 2 urama

K.Z.
Ivanka Trump, hči ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je znana po tem, da obožuje športne aktivnosti. 44-letnico so fotografi opazili med supanjem v bližini doma na Floridi, nekdanja svetovalka predsednika pa je delovala sproščena in dajala videz, da v aktivnosti zelo uživa.

Ivanko Trump so fotografi ujeli med priljubljeno športno aktivnostjo, v kateri uživajo tako mladi kot starejši. 44-letna podjetnica je uživala med supanjem na mirni vodi kanala v bližini družinske vile na Floridi, njen izraz na obrazu pa je dajal vtis, da ji mir in veslanje dajeta občutek spokojnosti, saj z njo ni bilo niti moža Jareda Kushnerja ali prijateljev, piše TMZ.

Hči ameriškega predsednika je za to priložnost oblekla črno majico brez rokavov in teniško krilce, pred soncem pa se je zaščitila s ščitnikom, ki ga je nosila namesto klobuka, in sončnimi očali.

Preberi še Ivanka Trump na počitnicah na Kostariki: Čas je tekel počasneje

Ivanka je velika ljubiteljica športnih aktivnosti. Nedavno so jo opazili med surfanjem na Kostariki, da obvlada borilne veščine, ki jih je trenirala tudi v klubu partnerja manekenke in prijateljice Gisele Bündchen, pa je dokazala z objavo videa, ki ga je pred časom delila na družbenem omrežju.

ivanka trump sup donald trump podjetnica šport
Se je Knox Jolie-Pitt z novo frizuro poklonil slavni mami Angelini?

Robbie Williams: Zaradi zdravil za hujšanje se mi slabša vid

KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lark
18. 11. 2025 11.00
+1
Jest pa mislim, da je razlog bolj to, da ji ni treba delati...
ODGOVORI
1 0
Slash
18. 11. 2025 10.58
+1
Bravo Ivanka ! Svaka čast !
ODGOVORI
1 0
Justice4all
18. 11. 2025 10.43
+1
Ajoj Starboarda ima...šefica...bravo...
ODGOVORI
1 0
wsharky
18. 11. 2025 10.29
+1
tam na floridi so tudi krokodili, upam, da ni padla v vodo
ODGOVORI
2 1
Klobasazulu
18. 11. 2025 10.28
+3
za an..l je dobra
ODGOVORI
3 0
Nace Štremljasti
18. 11. 2025 10.17
+4
a tastar je še z avstrijsko melanijo,ali bo kaj menjal samo bo bolj težko,kjer epstaina ni več,da bi mu zrihtal novo
ODGOVORI
5 1
Artechh
18. 11. 2025 10.14
+2
A to še kr neki spomente in pišete? Al je ai?
ODGOVORI
3 1
Delavec_Slo
18. 11. 2025 10.11
+4
Kul, a je samska, da me nauči supat!
ODGOVORI
5 1
Odisej25
18. 11. 2025 10.06
+3
Moja soseda z delom na vrtu , s sprehodi.
ODGOVORI
4 1
Minifa
18. 11. 2025 10.03
+5
Golob pa nima kej za pokazat, lahko samo SNEŽIČ slike s njegove jahte. Tam je bil urnebes, to Goloba jezi..
ODGOVORI
9 4
galeon
18. 11. 2025 10.02
+3
Samo še petke ji manjkajo. Vitalnosti se pa reče pomanjkanje hrane.
ODGOVORI
6 3
bb5a
18. 11. 2025 09.57
+9
Kje so pa fotke Pirc Gusarjeve? Aja točn ona rab motor, da se lahk sploh premakne...
ODGOVORI
11 2
Buča hokaido
18. 11. 2025 10.43
+0
Kaj je s tabo narobe? Je Musarjeva res tako debela? Od kod tebi to ali pa samo ponavljaš, kar drugi pišejo? Imaš partnerko, ki je suha, kot okostnjak? Imate danes moški res ta okus?
ODGOVORI
1 1
bb5a
18. 11. 2025 10.57
Moški mamo od nekdaj tak okus, ne sam danes. Nej ti namignem, da buče Hokaido (mala pa debela) še v hladilniku nimam kaj šele kje drugje...
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
18. 11. 2025 09.02
+5
koga to zanima?
ODGOVORI
5 0
