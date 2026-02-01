Naslovnica
Tuja scena

Vitka Oprah 72. rojstni dan obeležila z intenzivno vadbo

Los Angeles, 01. 02. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Oprah Winfrey

Oprah Winfrey je ob svojem 72. rojstnem dnevu pokazala izjemno telesno pripravljenost, poudarila pomen vadbe za ohranjanje mišične mase in priznala, da si ni nikoli mislila, da bo svoj rojstni dan praznovala v telovadnici. Njen posnetek dvigovanja uteži je na družbenih omrežjih zbudil ogromno zanimanja, ogledalo si ga je že okoli 7,5 milijona ljudi.

Pri svojih 72 letih se lahko Oprah Winfrey pohvali z eno od svojih najboljših form doslej. Velika ljubiteljica pohodništva je pred kratkim svoji rutini dodala novo obliko vadbe: trening moči. "Življenje v 70 letih je videti drugače kot v vsakem prejšnjem desetletju doslej," je posnetku vadbe z utežmi pripisala priljubljena televizijska voditeljica.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V videoposnetku se zvezdnica spomni časa, ko ni niti vedela, kaj pomeni izraz 'mrtvi dvig'. "Spomnim se, da mi je Adele povedala, da tako dviguje uteži, in nisem vedela – pretvarjala sem se, da vem – o čem govori," pravi Winfrey v videoposnetku. Dvigovanje uteži je zdaj postalo tudi del njene vadbene rutine, kljub temu da ima za seboj dva zahtevna operacijska posega. "Pred dvema poletjema in dvema novima kolenoma sem se odločila, da svojim vadbam dodam trening moči, ker moramo vsi ohranjati mišično maso, še posebej ko se staramo," je dejala slavljenka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Oprah je nato s svojimi sledilci delila še en posnetek, tokrat kardio vadbe. "Nikoli si nisem mislila, da bom svoj rojstni dan preživela na treningu, kaj šele na 72-minutnem," je pripisala posnetku in dodala: "Ampak ko se staram, se popolnoma zavedam, da je privilegij imeti telo, ki lahko obvlada tekalno stezo, kolo, plezanje, simulator smučanja in vse naprave, ki mi jih trener Peter ponudi." Priljubljena Američanka se je nato še zahvalila vsem svojim oboževalcem za številne rojstnodnevne želje in priznala, da je čas za počitek, v katerem si bo privoščila branje knjige.

Razlagalnik

Oprah Winfrey je ameriška televizijska voditeljica, producentka, igralka, podjetnica in filantropinja. Najbolj je znana po svoji pogovorni oddaji 'The Oprah Winfrey Show', ki je veljala za eno najvplivnejših televizijskih oddaj v zgodovini. S svojo medijsko kariero je postala ena najbogatejših in najvplivnejših žensk na svetu, znana po svojih intervjujih, priporočilih knjig in podpori različnim dobrodelnim projektom.

Mrtvi dvig je vaja za moč, pri kateri utež (običajno palica z dodanimi koluti) dvignemo od tal do višine bokov. Gre za eno temeljnih vaj v dviganju uteži in powerliftingu, saj krepi številne mišične skupine, vključno s hrbtom, nogami in rokami. Vaja zahteva pravilno tehniko za preprečevanje poškodb in učinkovito krepitev mišic.

Adele Laurie Blue Adkins, znana kot Adele, je britanska pevka in tekstopiska. Velja za eno najuspešnejših glasbenic svoje generacije, znana po svojem močnem vokalu in čustvenih baladah. Njene pesmi, kot so 'Rolling in the Deep', 'Someone Like You' in 'Hello', so dosegle svetovno slavo in osvojile številne glasbene nagrade, vključno s številnimi grammyji.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
