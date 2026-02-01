Vitka Oprah 72. rojstni dan obeležila z intenzivno vadbo

Pri svojih 72 letih se lahko Oprah Winfrey pohvali z eno od svojih najboljših form doslej. Velika ljubiteljica pohodništva je pred kratkim svoji rutini dodala novo obliko vadbe: trening moči. "Življenje v 70 letih je videti drugače kot v vsakem prejšnjem desetletju doslej," je posnetku vadbe z utežmi pripisala priljubljena televizijska voditeljica.

V videoposnetku se zvezdnica spomni časa, ko ni niti vedela, kaj pomeni izraz 'mrtvi dvig'. "Spomnim se, da mi je Adele povedala, da tako dviguje uteži, in nisem vedela – pretvarjala sem se, da vem – o čem govori," pravi Winfrey v videoposnetku. Dvigovanje uteži je zdaj postalo tudi del njene vadbene rutine, kljub temu da ima za seboj dva zahtevna operacijska posega. "Pred dvema poletjema in dvema novima kolenoma sem se odločila, da svojim vadbam dodam trening moči, ker moramo vsi ohranjati mišično maso, še posebej ko se staramo," je dejala slavljenka.

Oprah je nato s svojimi sledilci delila še en posnetek, tokrat kardio vadbe. "Nikoli si nisem mislila, da bom svoj rojstni dan preživela na treningu, kaj šele na 72-minutnem," je pripisala posnetku in dodala: "Ampak ko se staram, se popolnoma zavedam, da je privilegij imeti telo, ki lahko obvlada tekalno stezo, kolo, plezanje, simulator smučanja in vse naprave, ki mi jih trener Peter ponudi." Priljubljena Američanka se je nato še zahvalila vsem svojim oboževalcem za številne rojstnodnevne želje in priznala, da je čas za počitek, v katerem si bo privoščila branje knjige.