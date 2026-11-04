Vivienne četrti igralčev otrok, ki je uradno opustil priimek Pitt

Vivienne, ki je eden od šestih otrok nekdanjih zakoncev Brada Pitta in Angeline Jolie, je že pred časom v profesionalne namene začela uporabljati zgolj materin priimek, sedaj pa je tudi uradno opustila očetovega. Pred njo so to že storili Zahara, Maddox in Shiloh. Kot kažejo uradni dokumenti, ki jih je pridobil People, je 18-letnica sedaj Vivienne Marcheline Jolie in ne več Vivienne Marcheline Jolie-Pitt.

Angelina Jolie in Vivienne Jolie FOTO: Profimedia

Priimku Pitt se za zdaj uradno še nista odpovedala 22-letni Pax in 18-letni Knox, ki je Viviennin brat dvojček. Glavna zvezdnika filma Gospod in gospa Smith sta se razšla leta 2016, potem ko sta bila par 12 let, poročena pa sta bila dve leti. Njuna ločitev je postala uradna decembra 2024, po težki ločitveni vojni, v kateri sta delila skupno premoženje in reševala spore, povezane tudi s skrbništvom nad otroki. Ti so kmalu po razhodu staršev prekinili stike z očetom, še vedno pa so v odtujenem odnosu.