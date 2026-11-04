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Vivienne četrti igralčev otrok, ki je uradno opustil priimek Pitt

Los Angeles, 04. 11. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Angelina Jolie in Vivienne Jolie

Štirje od šestih otrok nekdanjih zakoncev Angeline Jolie in Brada Pitta so tudi uradno opustili očetov priimek in obdržali samo materinega. Zadnja v vrsti je njuna biološka hči Vivienne, ki ji je sodnik po dopolnjenem 18. letu starosti odobril prošnjo za spremembo imena.

Vivienne, ki je eden od šestih otrok nekdanjih zakoncev Brada Pitta in Angeline Jolie, je že pred časom v profesionalne namene začela uporabljati zgolj materin priimek, sedaj pa je tudi uradno opustila očetovega. Pred njo so to že storili Zahara, Maddox in Shiloh. Kot kažejo uradni dokumenti, ki jih je pridobil People, je 18-letnica sedaj Vivienne Marcheline Jolie in ne več Vivienne Marcheline Jolie-Pitt.

Angelina Jolie in Vivienne Jolie
Angelina Jolie in Vivienne Jolie
FOTO: Profimedia

Priimku Pitt se za zdaj uradno še nista odpovedala 22-letni Pax in 18-letni Knox, ki je Viviennin brat dvojček. Glavna zvezdnika filma Gospod in gospa Smith sta se razšla leta 2016, potem ko sta bila par 12 let, poročena pa sta bila dve leti. Njuna ločitev je postala uradna decembra 2024, po težki ločitveni vojni, v kateri sta delila skupno premoženje in reševala spore, povezane tudi s skrbništvom nad otroki. Ti so kmalu po razhodu staršev prekinili stike z očetom, še vedno pa so v odtujenem odnosu.

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Prva se je očetovemu priimku uradno odpovedala Shiloh, ki je to storila na svoj 18. rojstni dan leta 2024. Septembra sta enako storila še Zahara in Maddox. Kot je za People istega meseca razkril vir blizu zvezdnika filma F1, ta skorajda nima stikov s svojimi otroki, situacijo pa označil za tragedijo. "To je rezultat dolge kampanje, s katero eden od staršev skuša odtujiti otroke od drugega. To je zelo žalostna realnost, ki pa po vseh teh letih ni nobeno presenečenje in se pri tem ne ozira na posledice," je prepričan vir.

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