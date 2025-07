Vlak britanske kraljeve družine se bo 'upokojil'

Člani kraljeve družine bodo še naprej uporabljali redne železniške povezave, obenem pa so za njihove prihodnje prevoze namenili dva helikopterja. Helikopterskega prevoza se je družina pogosto posluževala že lani, ko je opravila 141 tovrstnih poti, ugotovitve poročila povzema britanski BBC.

Vlak, ki ga sestavlja devet vagonov, bodo iz uporabe postopoma umikali od naslednjega leta. Preden se bodo od njega dokončno poslovili in ga ponudili na ogled javnosti, se bo podal na še zadnjo pot po Združenem kraljestvu, so napovedali. Kraljevi vlak ima sicer za sabo pestro zgodovino. Prve vagone je sredi 19. stoletja naročila kraljica Viktorija. Nazadnje so vagone posodobili sredi 80. let preteklega stoletja.