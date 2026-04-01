Tuja scena

Vljudnost Dakoto Johnson stala filmske vloge

London, 01. 04. 2026 06.00

E.K.
Igralko Dakoto Johnson so njene dobre manire drago stale. Po lastnih besedah se je na avdiciji z vsemi rokovala in se jim predstavila, nato pa prejela presenetljivo povratno informacijo, da je zaradi tega delovala vzvišeno in polna sama sebe. To je na koncu prispevalo k zavrnitvi – čeprav je v resnici le sledila osnovam lepega vedenja.

Vljudnost je Dakoto Johnson stala igralske vloge. "Šla sem v prostor, se z vsemi rokovala in se predstavila," je povedala zvezdnica za Hits Radio in dodala: "Nato sem odigrala prizor in odšla. Povratne informacije, ki sem jih dobila, so bile, da sem, ker sem se predstavila in se z vsemi rokovala, bila vzvišena, da sem se prilizovala in da sem bila polna sama sebe."

Dakota Johnson
Dakota Johnson
FOTO: Profimedia

Povratne informacije so igralko šokirale. "Rekla sem si, kaj? Nisem dobila službe, ker so rekli, da sem bila predrzna," je dejala in dodala: "Samo imela sem manire."

36-letnica trenutno promovira britansko premiero svojega novega filma Splitsville, ki je v ZDA izšel septembra. V romantični dramski komediji o zakonskih nezgodah, ki jo je režiral Michael Angelo Covino, igrajo med drugim tudi Adria Arjona, Kyle Marvin in Nicholas Braun.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Denzel_
03. 04. 2026 16.41
Če je prišla tako oblečena kot je na zgornji sliki, potem ni čudno da ni dobila vloge.
Verus
01. 04. 2026 08.59
ah, tega je v Sloveniji kokr češ. Da tisti, ki ima prav, naje***
