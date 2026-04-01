Vljudnost Dakoto Johnson stala filmske vloge

Vljudnost je Dakoto Johnson stala igralske vloge. "Šla sem v prostor, se z vsemi rokovala in se predstavila," je povedala zvezdnica za Hits Radio in dodala: "Nato sem odigrala prizor in odšla. Povratne informacije, ki sem jih dobila, so bile, da sem, ker sem se predstavila in se z vsemi rokovala, bila vzvišena, da sem se prilizovala in da sem bila polna sama sebe."
Povratne informacije so igralko šokirale. "Rekla sem si, kaj? Nisem dobila službe, ker so rekli, da sem bila predrzna," je dejala in dodala: "Samo imela sem manire."
36-letnica trenutno promovira britansko premiero svojega novega filma Splitsville, ki je v ZDA izšel septembra. V romantični dramski komediji o zakonskih nezgodah, ki jo je režiral Michael Angelo Covino, igrajo med drugim tudi Adria Arjona, Kyle Marvin in Nicholas Braun.
