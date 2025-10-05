Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Vloga, ki jo Tom Hanks še vedno obžaluje: To je eden najslabših filmov

Los Angeles, 05. 10. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
0

Tudi največji zvezdniki so v karieri sprejeli vloge, ki so jih kasneje obžalovali. Med njimi je Tom Hanks, ljubljenec občinstva, ki vselej pritegne gledalce pred zaslone in v kinodvorane. Film iz leta 1990 s slavno filmsko zasedbo, ki so mu napovedovali velik uspeh, je ocenil kot enega "najslabših filmov".

V bogati filmski karieri je Tom Hanks nanizal kopico filmskih vlog, ki so se gledalcem in gledalkam vtisnile v spomin. Med njimi so denimo vloge v filmih, kot so Forrest Gump, Zelena milja in Philadelphia. A kljub uspešni karieri tudi največji zvezdniki obžalujejo nekatere poteze iz preteklosti.

Tom Hanks
Tom Hanks FOTO: AP

Igralci in igralke pogosto spregovorijo o projektih, ki se jih sramujejo po več kot desetletjih. The Bonfire of the Vanities iz leta 1990 je v času ustvarjanja veljal za film, ki bo zagotovo uspešen. Gre za črno komedijo, posneto po istoimenskem romanu Toma Wolfea, v kateri Hanks upodobi brezvestnega bankirja z Wall Streeta.

Kljub slavni igralski ekipi - poleg Hanksa v filmu zaigrajo Bruce Willis, Melanie Griffith, Kim Cattrall in Morgan Freeman - pa velja za polom. Film je po poročanju portala Far Out veljal za madež v filmografiji vseh, ki so sodelovali pri njem. Zaslužil je le 15 milijonov dolarjev (okoli 12,8 milijona), čeprav so za njegovo stvaritev porabili 47 milijonov dolarjev (okoli 40 milijonov evrov). 

"To je eden najslabših filmov, kar jih je bilo kdaj posnetih," je več kot desetletje po izidu dejal Hanks. Kljub temu pa je po lastnih navedbah prav zaradi tega dobil dragocene izkušnje. "Če ne bi imel te izkušnje, bi izgubil nekaj dragocenega ... Ta film je bil od samega začetka fascinanten projekt. Bil je večji od življenja in iz neznanega razloga je pritegnil ogromno pozornosti," je še dejal.

tom hanks film neuspeh
Naslednji članek

Otroci pokojne Ivane Trump praznovali babičin 99. rojstni dan: Vse najboljše, Babi!

SORODNI ČLANKI

Po odpovedi odlikovanja Donald Trump nad Toma Hanksa: Pomembna poteza

Tom Hanks prvič o hčerinih trditvah o zlorabah: Bila je zelo odprta o vsem

Tom Hanks in Rita Wilson s fotografijama obeležila 37. obletnico poroke

Hči Toma Hanksa: Moja mačeha je bila zame kot druga mati

Hči Toma Hanksa: V istem prostoru z obema staršema hkrati le enkrat v življenju

Tom Hanks navdušen nad uporabnostjo umetne inteligence pri novem filmu

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256