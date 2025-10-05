Vloga, ki jo Tom Hanks še vedno obžaluje: To je eden najslabših filmov

V bogati filmski karieri je Tom Hanks nanizal kopico filmskih vlog, ki so se gledalcem in gledalkam vtisnile v spomin. Med njimi so denimo vloge v filmih, kot so Forrest Gump , Zelena milja in Philadelphia . A kljub uspešni karieri tudi največji zvezdniki obžalujejo nekatere poteze iz preteklosti.

Igralci in igralke pogosto spregovorijo o projektih, ki se jih sramujejo po več kot desetletjih. The Bonfire of the Vanities iz leta 1990 je v času ustvarjanja veljal za film, ki bo zagotovo uspešen. Gre za črno komedijo, posneto po istoimenskem romanu Toma Wolfea, v kateri Hanks upodobi brezvestnega bankirja z Wall Streeta.

Kljub slavni igralski ekipi - poleg Hanksa v filmu zaigrajo Bruce Willis, Melanie Griffith, Kim Cattrall in Morgan Freeman - pa velja za polom. Film je po poročanju portala Far Out veljal za madež v filmografiji vseh, ki so sodelovali pri njem. Zaslužil je le 15 milijonov dolarjev (okoli 12,8 milijona), čeprav so za njegovo stvaritev porabili 47 milijonov dolarjev (okoli 40 milijonov evrov).

"To je eden najslabših filmov, kar jih je bilo kdaj posnetih," je več kot desetletje po izidu dejal Hanks. Kljub temu pa je po lastnih navedbah prav zaradi tega dobil dragocene izkušnje. "Če ne bi imel te izkušnje, bi izgubil nekaj dragocenega ... Ta film je bil od samega začetka fascinanten projekt. Bil je večji od življenja in iz neznanega razloga je pritegnil ogromno pozornosti," je še dejal.