Princ William in princesa Catherine se soočata z neprijetno situacijo, ki pa tokrat ni povezana z družinskimi odnosi, temveč njuno nepremičnino. Neznani vsiljivci so v ponedeljek zvečer vdrli na podeželsko posestvo Anmer Hall v Norfolku, ki je v njuni lasti.

Princ William in princesa Catherine se soočata z neprijetno situacijo. FOTO: Profimedia

Po uradnih podatkih, ki jih je posredovala Kensingtonska palača, v času nedovoljenega vstopa na posestvu ni bilo nobenega člana kraljeve družine. Valižanska princ in princesa sta se skupaj z otroki v tistem trenutku nahajala v svoji primarni rezidenci v Windsorju, zato se nihče od njih ni znašel v neposrednem stiku z vlomilci. Pristojne policijske enote so se na klic odzvale nemudoma in na lokaciji vzpostavile stroge varnostne ukrepe ter pričele s kriminalistično preiskavo.

Po poročanju britanskih medijev so bili v ponedeljek zvečer na posestvu opaženi policijski avtomobili in veliko število policistov. Vodenje primera je prevzela norfolška policija, ki zaradi interesa preiskovalnih postopkov javnosti zaenkrat še ne razkriva podrobnosti. Tako ni jasno, na kakšen način je vsiljivcem uspelo zaobiti varnostne sisteme in vstopiti v sam objekt, prav tako pa še ni uradnih informacij o tem, ali je bila med vlomom odtujena kakršnakoli lastnina.

Vila valižanskih zakoncev, v katero so vdrli. FOTO: Profimedia