Vlomilec Eminemu grozil s smrtjo

Marshall Mathers, bolj znan kotEminem, se je aprila soočil z vlomilcem v svojem domu v Detroitu. Obtoženi Matthew David Hughes je v zvezdnikov dom vlomil 5. aprila v zgodnjih jutranjih urah. Kot piše portal E!, naj bi z opeko razbil okno in splezal v Eminemov dom. Hughesa so aretirali na licu mesta in je v priporu že od začetka aprila.