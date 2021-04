Vlomilec, ki je oškodoval Camilo Cabello in Shawna Mendesa, za zapahi

Kljub temu, da sta imela Shawn Mendes in Camila Cabello srečo in je vlomilec njuno posest zapustil, ko je ugotovil, da sta zvezdnika doma, sta se te dni razveselila, da so nepridiprava izsledili. Pevec je med vlomom ostal brez avtomobila, preostala lastnina je ostala nedotaknjena.