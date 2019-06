Vlomilec zvezdnici želel 'prevzeti' domovanje

Ameriška zvezdnica Halle Berry se je znašla sredi nenavadne zgodbe o prevzemu njenega domovanja v Los Angelesu. Neznani moški je namreč prišel na njen dom in začel z menjavo ključavnic. Na srečo je bil v tistem času na naslovu nekdo iz njenega osebja, ki je poklical policijo.

Ko je na naslov prispela policija, pa vlomilec ni poskušal pobegniti, ampak je na plano potegnil ponarejeno listino, s katero je želel dokazati, da je v resnici on lastnik hiše. Policija mu ni verjela in odpeljali so ga na policijsko postajo.

Na postaji pa se je izkazalo, da to ni bil njegov prvi prekršek, domovanje zvezdnice je 'obiskal' že januarja, ko je prav tako želel zamenjati ključnice. Takrat ga je pri tem zalotil vrtnar in se pognal za njim.

Moški je tako pristal za zapahi, čaka ga dolga obtožnica, sodnik pa je že določil varščino – okoli 32 tisoč evrov.