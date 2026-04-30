Vložila zahtevo za ločitev in na OnlyFansu v nekaj dneh zaslužila milijon

Shannon Elizabeth je v malo več kot enem tednu po odprtju svojega profila na platformi OnlyFans zaslužila že milijon dolarjev (920.000 €), poroča revija Page Six . Vir je namreč omenjenemu mediju zaupal, da je zvezdnica Ameriške pite v tako kratkem času zaslužila več kot sedemmestno številko. "Več kot polovico tega je zaslužila prek neposrednih sporočil uporabnikom OnlyFans, preostanek pa so predstavljale napitnine in objave," je povedal vir.

Spletni platformi naj bi se pridružila, ker se želi povezati s svojimi oboževalci. "Ponovno povezovanje z mojimi oboževalci prek nastopov me je spomnilo, koliko mi je njihova podpora pomenila skozi vso mojo kariero – in koliko sem pogrešala to energijo," je v izjavi za Page Six povedala igralka. "OnlyFans mi daje priložnost, da ponudim nekaj več – pogled v zakulisje, nefiltriran pogled na moje življenje in pristno povezavo, ki je nobena druga platforma ne dovoljuje," je dodala.

Njen predstavnik je za omenjeni medij povedal, da igralka načrtuje, da bo del sredstev namenila svoji dobrodelni organizaciji, Fundaciji Shannon Elizabeth, ter tudi organizaciji dobrodelne gala prireditve v Las Vegasu, ki naj bi se odvila že to poletje. "Nenehno je v pogonu in resnično uživa v stiku s svojimi oboževalci," je dodal njen predstavnik.