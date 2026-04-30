Tuja scena

Vložila zahtevo za ločitev in na OnlyFansu v nekaj dneh zaslužila milijon

Los Angeles, 30. 04. 2026 09.12 pred 43 minutami 2 min branja 2

Avtor:
E.K.
Shannon Elizabeth

Shannon Elizabeth, ikona filma Ameriška pita, je po razhodu z možem obrnila nov list in s svojo prisotnostjo na OnlyFans v zgolj nekaj dneh zbrala bogastvo. Za odprtje računa na eksplicitni platformi naj bi se 52-letnica odločila zaradi pristne povezave, ki jo lahko tako naveže z oboževalci, del dobička pa naj bi namenila tudi dobrodelnosti.

Shannon Elizabeth je v malo več kot enem tednu po odprtju svojega profila na platformi OnlyFans zaslužila že milijon dolarjev (920.000 €), poroča revija Page Six. Vir je namreč omenjenemu mediju zaupal, da je zvezdnica Ameriške pite v tako kratkem času zaslužila več kot sedemmestno številko. "Več kot polovico tega je zaslužila prek neposrednih sporočil uporabnikom OnlyFans, preostanek pa so predstavljale napitnine in objave," je povedal vir.

Shannon Elizabeth v filmu Ameriška pita iz leta 1999.
FOTO: Profimedia

Spletni platformi naj bi se pridružila, ker se želi povezati s svojimi oboževalci. "Ponovno povezovanje z mojimi oboževalci prek nastopov me je spomnilo, koliko mi je njihova podpora pomenila skozi vso mojo kariero – in koliko sem pogrešala to energijo," je v izjavi za Page Six povedala igralka. "OnlyFans mi daje priložnost, da ponudim nekaj več – pogled v zakulisje, nefiltriran pogled na moje življenje in pristno povezavo, ki je nobena druga platforma ne dovoljuje," je dodala.

Njen predstavnik je za omenjeni medij povedal, da igralka načrtuje, da bo del sredstev namenila svoji dobrodelni organizaciji, Fundaciji Shannon Elizabeth, ter tudi organizaciji dobrodelne gala prireditve v Las Vegasu, ki naj bi se odvila že to poletje. "Nenehno je v pogonu in resnično uživa v stiku s svojimi oboževalci," je dodal njen predstavnik.

Shannon Elizabeth v filmu Scary Movie iz leta 2000.
FOTO: Profimedia

52-letnica je svoje oboževalce z novico o pridružitvi k eksplicitni platformi presenetila v začetku meseca, tik za tem, ko je vložila zahtevo za ločitev od svojega moža Simona Borcherta, s katerim naj bi se razšla že lanskega septembra. Elizabeth se je z južnoafriškim specialistom za ohranjanje narave poročila leta 2021, šest let po tem, ko sta se prvič spoznala. Kljub razhodu pa naj bi bila zvezdnica, kot je zaupala za Us Weekly, zdaj srečna.

Shannon Elizabeth Ameriška pita OnlyFans Scary Movie igralka

Tožilstvo: Pevec je najstnico umoril in razkosal, da bi jo utišal

Dirigent Zubin Mehta slavi 90 let

24ur.com Prek platforme za donacije zbrala več kot 80 tisoč dolarjev za pokojnino
24ur.com Nekdanja Bezosova žena podarila nepremičnini v vrednosti 55 milijonov evrov
24ur.com Sharon Stone, katere bogastvo je ocenjeno na 40 milijonov: Težko je biti slaven in bogat
Cekin.si Medtem ko se Bezos baha z razkošjem, njegova bivša žena podarja milijarde – tokrat univerzam
24ur.com Onlyfans 'zvezdnica' ponuja 100.000 dolarjev tistemu, ki ji najde moža
24ur.com Začetek drugega kroga dobrodelne katre: vsak donator bo v tekmi za avto
Cekin.si 50 naključno izžrebanih ljudi odločilo, kako bodo razdelili dediščino bogatašinje
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Stojadina-sportiva
30. 04. 2026 09.55
Evo sposobno vodoinštalaterko.
Odgovori
0 0
SS WikingDivision
30. 04. 2026 09.40
Nauk zgobe: Kurv**anluk se splaca👏🏻
Odgovori
+1
1 0
rokololo
30. 04. 2026 09.36
Bravo za odprtje najstarejše obrti. Zelo sposobna.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Preprosti prigrizki, ki navdušijo otroke
Preprosti prigrizki, ki navdušijo otroke
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
zadovoljna
Portal
Videti je bila kot prava egipčanska boginja sodobnega časa
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Znano je, katere čevlje bomo nosile to poletje
Znano je, katere čevlje bomo nosile to poletje
Osem let pozneje razkriva, kaj jo je gnalo naprej
Osem let pozneje razkriva, kaj jo je gnalo naprej
vizita
Portal
Bolečina ob pitju alkohola kot simptom Hodgkinovega limfoma
Pri deodorantu večina ljudi izbere napačno stvar
Pri deodorantu večina ljudi izbere napačno stvar
Sašo Avsenik zaradi redke nevrološke motnje začasno odložil harmoniko, upanje pa našel v Barceloni
Sašo Avsenik zaradi redke nevrološke motnje začasno odložil harmoniko, upanje pa našel v Barceloni
Pomanjkanje apetita zjutraj: kaj pomeni in kdaj je razlog za skrb
Pomanjkanje apetita zjutraj: kaj pomeni in kdaj je razlog za skrb
cekin
Portal
Primerjava stroškov: Je Hrvaška predraga za povprečnega turista?
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
moskisvet
Portal
Vsi so gledali isto stvar: žena nogometaša navdušila s postavo
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih
Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih
dominvrt
Portal
Prvomajski kresovi: nevarna past za ježke in druge male živali
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
okusno
Portal
7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
voyo
Portal
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
