Vnuk nekdanjega italijanskega premierja Grčiji vrnil antično vazo

Paolo Catti de Gasperi in Lina Mendoni

"Najlepše se mu zahvaljujemo, saj je, čeprav je bila v njegovi lasti popolnoma zakonito, čutil potrebo in velikodušnost, da jo vrne Grčiji," je ob predaji povedala grška ministrica za kulturo Lina Mendoni .

Nekaj let pred tem je Italija Grčiji prepustila skupino grških otokov v Egejskem morju Dodekanez. Papagos je s podarjeno vazo, ki je podobna tisti, ki je razstavljena v pariškem Louvru, "izrazil hvaležnost za (De Gasperijev) odločilen prispevek k združitvi Dodekaneza z Grčijo", je minuli konec tedna po poročanju francoske tiskovne agencije sporočilo grško ministrstvo za kulturo. Slovesna predaja vaze je bila na grškem veleposlaništvu v Rimu.

Antična vaza, ki je okrašena z rdečimi figurami in prikazuje priprave bojevnika na potovanje, bo poslej na ogled v atenskem muzeju Kerameikos. Domnevajo, da je vaza delo istega anonimnega umetnika, ki je ustvaril krater s prizorom centavromahije, bitke med mitološkimi bitji, polljudmi in polkonji centavri ter pripadniki grškega plemena Lapiti, in je na ogled v pariškem muzeju Louvre.

Krater je velika posoda, posebej namenjena mešanju vina in vode. Motivi na teh vazah pogosto izvirajo iz grške mitologije in epov.