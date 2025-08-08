Vnuka Jacka Nicholsona aretirali zaradi obtožb o nasilju v družini

Po poročanju ameriških medijev je v navzkrižje z zakonom prišel vnuk igralca Jacka Nicholsona. Seana Knighta Nicholsona je neka ženska, za katero ni znano, v kakšnem odnosu je z 29-letnikom, obtožila napada, poroča Sun. Glasbeni producent je bil iz pripora po plačilu varščine že izpuščen, na sodišču pa bo svoje obnašanje moral zagovarjati 26. avgusta.
Kot je za Sun povedal tiskovni predstavnik losangeleške policije, Seanove fotografije, ki so jo posneli po aretaciji, ne bodo javno objavili. 29-letnik, ki zase pravi, da je glasbeni producent, je sin igralčeve najstarejše hčerke Jennifer Nicholson, ki jo ima z nekdanjo ženo Sandro Knight.
Kljub temu da je bila Seanova mati med leti 1997 in 2003 poročena z njegovim očetom, 29-letnik še vedno raje uporablja priimek Nicholson. 88-letni zvezdnik, ki je znan po filmih Let nad kukavičjim gnezdom, Bolje ne bo nikoli in Izžarevanje, ima sicer šest otrok iz več razmerij. S Sandro Knight ima še sina Caleba Goddarda, z manekenko Winnie Hollman ima hčerko Honey Hollman, z igralko Rebecco Broussard ima Lorraine in Rayja Nicholsona, z Jennine Gourin pa Tesso Gourin, ki pa je ni nikoli javno priznal.
