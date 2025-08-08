Vnuka Jacka Nicholsona aretirali zaradi obtožb o nasilju v družini

Vnuka igralca Jacka Nicholsona so zaradi obtožb nasilja v družini aretirali, poročajo ameriški mediji. 29-letni Sean Knight Nicholson naj bi napadel žensko, za katero pa ni povsem jasno, v kakšnem razmerju je z glasbenim producentom. Zvezdnikovega vnuka so po plačilu varščine v višini 43.000 evrov izpustili iz pripora.

Sean Knight Nicholson je vnuk igralca Jacka Nicholsona. FOTO: Profimedia icon-expand

Kot je za Sun povedal tiskovni predstavnik losangeleške policije, Seanove fotografije, ki so jo posneli po aretaciji, ne bodo javno objavili. 29-letnik, ki zase pravi, da je glasbeni producent, je sin igralčeve najstarejše hčerke Jennifer Nicholson, ki jo ima z nekdanjo ženo Sandro Knight.