Vnukinja ameriškega predsednika Joeja Bidna je zaročena

"Za vedno," je Naomi pospremila njuno fotografijo ter dodala simbol za ljubezen – belo srce. Na fotografiji pa vnukinja ameriškega predsednika Joeja Bidna že ponosno kaže diamantni zaročni prstan. Medtem pa je bodoči ženin delil isto fotografijo, a zraven ni dodal nobenega komentarja. Oba sta za lokacijo dodala Jackson Hole, ki se nahaja v zvezni državi Wyoming, kjer njegovi starši vodijo majhno zdravniško ordinacijo. Pod objavo sta zaljubljenca prejela ogromno čestitk svojih sledilcev, vesele novice pa so se nedvomno razveselili tudi njuni domači.

Naomi Biden in njen tri leta mlajši srčni izbranec Peter Neal , ki sta skupaj že vsaj tri leta, sta se zaročila. Bodoča ženin in nevesta sta veselo novico naznanila na Instagramu, kjer sta objavila tudi svoj skupni selfi.

27-letna Naomi je v preteklosti svojega dedka Joeja spremljala na mednarodnih potovanjih, ko je bil podpredsednik, nazadnje pa se je s Petrom na začetku letošnjega leta udeležila Joejeve zaprisege za novega predsednika.

Naomi je ena od sedmih vnukov Joeja Bidna. Njegov sin Hunter Biden ima z nekdanjo ženo Kathleen Buhle tri hčerke, Naomi, Finnegan in Maisy. Ima še enega otroka, ki se je rodil leta 2018, z žensko iz Arkansasa po imenu Lunden Alexis Roberts, pa tudi eno leto starega sina z ženo Melisso Cohen. Biden ima še dva vnuka, Natalie in Roberta, ki sta plod ljubezni zdaj že pokojnega sina Beaua in njegove žene Hallie.