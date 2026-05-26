Vnukinja ameriškega predsednika razkrila dedkovo 'prisrčno' navado

Vnukinja ameriškega predsednika meni, da je njen dedek, kljub svoji funkciji, popolnoma običajen dedek. Kai Trump je v nedavni objavi videa, ki ga je posnela ob zaključku srednje šole, razkrila, da ima Donald Trump prisrčno' navado, da jo večkrat pokliče po telefonu.
"Dedek me kliče," v videu pove 19-letna maturantka, ki se je na telefon oglasila v času, ko je bila pri frizerki, od dedka pa se je poslovila z besedami: "V redu. Rada te imam. Adijo." Frizerki je nato dejala: "To je tako prisrčno. Ni lepo, da me kar tako pokliče? Prisežem, da je kot čisto običajen dedek. Pokliče me tudi, ko je na poti s Kitajske. Vem, to je res prisrčno!"
19-letnica, ki je hči Vanesse Trump in Donalda Trumpa mlajšega, je konec srednje šole, ki jo je zaključila z maturo, praznovala z večerjo, ki so se je udeležili družinski člani. Na slovesnosti v šoli je bil prisoten tudi mamin partner Tiger Woods, ki pa se večerje ni udeležil. Poleg staršev in njunih partnerjev sta s Kai praznovala še predsednikova mlajša hči Tiffany z možem.
Dedek, ki jo je poklical po telefonu in ji že takrat čestital za uspešno zaključeno maturo, se večerje na Floridi ni udeležil. To pa ni bil edini družinski dogodek, ki ga je predsednik v teh dneh zamudil. Prisoten ni bil niti na poroki najstarejšega sina, ki je pred oltar stopil z Bettino Anderson. Kot razlog je v zapisu, objavljenem na družbenem omrežju, navedel, da je situacija, v kateri se je znašla država, zahtevala njegovo pozornost.
