Vnukinja ameriškega predsednika razkrila dedkovo 'prisrčno' navado

Vnukinja ameriškega predsednika meni, da je njen dedek, kljub svoji funkciji, popolnoma običajen dedek. Kai Trump je v nedavni objavi videa, ki ga je posnela ob zaključku srednje šole, razkrila, da ima Donald Trump prisrčno' navado, da jo večkrat pokliče po telefonu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Dedek me kliče," v videu pove 19-letna maturantka, ki se je na telefon oglasila v času, ko je bila pri frizerki, od dedka pa se je poslovila z besedami: "V redu. Rada te imam. Adijo." Frizerki je nato dejala: "To je tako prisrčno. Ni lepo, da me kar tako pokliče? Prisežem, da je kot čisto običajen dedek. Pokliče me tudi, ko je na poti s Kitajske. Vem, to je res prisrčno!"

Kai in Donald Trump FOTO: Profimedia

19-letnica, ki je hči Vanesse Trump in Donalda Trumpa mlajšega, je konec srednje šole, ki jo je zaključila z maturo, praznovala z večerjo, ki so se je udeležili družinski člani. Na slovesnosti v šoli je bil prisoten tudi mamin partner Tiger Woods, ki pa se večerje ni udeležil. Poleg staršev in njunih partnerjev sta s Kai praznovala še predsednikova mlajša hči Tiffany z možem.