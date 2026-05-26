Tuja scena

Vnukinja ameriškega predsednika razkrila dedkovo 'prisrčno' navado

Miami, 26. 05. 2026 13.45 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Donald Trump in Kai Trump

Kai Trump, vnukinja ameriškega predsednika Donalda Trumpa, občasno razkrije kakšno podrobnost iz dedkovega zasebnega življenja in preseneti javnost. 19-letnica je v novem videu, ki ga je delila ob zaključku srednje šole, pokazala, da jo 79-letni dedek večkrat pokliče na telefon, kar je popolnoma običajna navada med vnuki in starimi starši.

Vnukinja ameriškega predsednika meni, da je njen dedek, kljub svoji funkciji, popolnoma običajen dedek. Kai Trump je v nedavni objavi videa, ki ga je posnela ob zaključku srednje šole, razkrila, da ima Donald Trump prisrčno' navado, da jo večkrat pokliče po telefonu.

"Dedek me kliče," v videu pove 19-letna maturantka, ki se je na telefon oglasila v času, ko je bila pri frizerki, od dedka pa se je poslovila z besedami: "V redu. Rada te imam. Adijo." Frizerki je nato dejala: "To je tako prisrčno. Ni lepo, da me kar tako pokliče? Prisežem, da je kot čisto običajen dedek. Pokliče me tudi, ko je na poti s Kitajske. Vem, to je res prisrčno!"

Kai in Donald Trump
FOTO: Profimedia

19-letnica, ki je hči Vanesse Trump in Donalda Trumpa mlajšega, je konec srednje šole, ki jo je zaključila z maturo, praznovala z večerjo, ki so se je udeležili družinski člani. Na slovesnosti v šoli je bil prisoten tudi mamin partner Tiger Woods, ki pa se večerje ni udeležil. Poleg staršev in njunih partnerjev sta s Kai praznovala še predsednikova mlajša hči Tiffany z možem.

Dedek, ki jo je poklical po telefonu in ji že takrat čestital za uspešno zaključeno maturo, se večerje na Floridi ni udeležil. To pa ni bil edini družinski dogodek, ki ga je predsednik v teh dneh zamudil. Prisoten ni bil niti na poroki najstarejšega sina, ki je pred oltar stopil z Bettino Anderson. Kot razlog je v zapisu, objavljenem na družbenem omrežju, navedel, da je situacija, v kateri se je znašla država, zahtevala njegovo pozornost.

