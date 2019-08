Vnukinja Clinta Eastwooda gre po dedkovih stopinjah

Uspešni igralec Clint Eastwood si je ob karieri ustvaril tudi veliko družino in zdaj njegova 25-letna vnukinja Graylen Spencer Eastwood že sledi njegovim stopinjam. Ne le, da je tudi ona igralka, temveč tudi zelo spominja na svojega dedka, ko je bil ta njenih let.

Igralec in režiser Clint Eastwood, ki se nedvomno lahko pohvali z mnogimi uspehi v filmski industriji, si je poleg uspešne kariere ustvaril tudi zelo veliko družino. 89-letni zvezdnik ima osem otrok, ki ga redno spremljajo na rdečih preprogah, dva od teh – Scott in Francesca Eastwood pa sta se tudi sama odločila za igralsko kariero.

To pa ni vse, tudi Eastwoodova 25-letna vnukinja Graylen Spencer Eastwood stopa po dedkovih stopinjah in s svojo samozavestjo, kretnjami in postavo močno spominja na Clinta, ko je bil ta star nekaj čez dvajset.

Graylen, katere starša sta Kyle Eastwood in Laura Gomez, pa je priložnost v svetu zvezdnikov zgrabila z obema rokama in postala igralka, pisateljica, manekenka in bobnarka. Leta 2014 je igrala v filmu Masque'Or, leta 2015 pa v Parzivalu.

89-letni Eastwood ima osem otrok, ki ga redno spremljajo na rdečih preprogah. Graylen je na sliki skrajno levo. FOTO: Profimedia