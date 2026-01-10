Naslovnica
Tuja scena

Vnukinja Donalda Trumpa razkrila, kakšen je dedek zasebno

Los Angeles, 10. 01. 2026 09.29 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
K.Z.
Kai in Donald Trump

Kai Trump ni običajna najstnica. 18-letna maturantka je vnukinja ameriškega predsednika Donalda Trumpa, kljub rosnim letom pa se že lahko pohvali, da je uspešna tudi kot vplivnica. A veliko zanimanja je pritegnila prav s tem, da odprto govori o odnosu s slavnim dedkom in drugimi člani družine, ki jo spremljajo po vsem svetu.

18-letna vnukinja Donalda Trumpa, Kai Trump, se je pred kratkim pojavila v priljubljenem podkastu Logana Paula, ki nosi naslov Impaulsive, in razkrila, kakšen je njen dedek, ko se kamere ugasnejo. Vplivnica, ki je letošnje šolsko leto maturantka, je spregovorila o družinskem življenju, politiki in nenavadnih situacijah, s katerimi se srečuje kot članica ene najbolj znanih družin na svetu.

Kai Trump pravi, da je njen dedek Donald 'kul dedek'.
Kai Trump pravi, da je njen dedek Donald 'kul dedek'.
FOTO: Profimedia

Kai, hči Trumpovega najstarejšega sina Donalda Trumpa mlajšega in Vanesse Trump, je svojega dedka opisala kot kul dedka tudi, ko so kamere ugasnjene. Pogovor je na predsednika nanesel, ko se je voditelj spomnil njunega soočenja zaradi enega od njegovih zgodnjih videoposnetkov na TikToku in omenil, kako je Trumpov osebni kuhar pripravljal kokosove kozice.

Preberi še Trumpov življenjski nasvet 18-letni vnukinji Kai navdušil splet

Čeprav je njen dedek eden najvplivnejših politikov na svetu, se Kai, kot pravi, popolnoma izogiba politiki. "Če sem iskrena, se politiki izogibam," je dejala, a nato vseeno komentirala Trumpovo nasprotnico na volitvah, Kamalo Harris. "Nikoli ne bi kandidirala za funkcijo ... Nočem imeti ničesar s politiko, ker mislim, da je politika tako nevarna stvar," je izjavila. Verjame, da bi bili vsi srečnejši, če bi se politične stranke srečale na pol poti. "Obstaja radikalna levica, radikalna desnica, veliko je ljudi, ki postajajo preveč ekstremni," je dodala 18-letnica.

Kai in Donald Trump
Kai in Donald Trump
FOTO: Profimedia

Najstnica je za polarizacijo delno okrivila tudi družbena omrežja: "Tukaj pridejo do izraza družbeni mediji, saj s svojimi algoritmi poskrbijo, da so prikazane objave enostranske. Na družbenih omrežjih ni veliko stvari, kjer imaš vpogled v oba pola. Mislim, da nekatere ljudi to spravlja ob pamet, nekateri pa temu preveč verjamejo."

Preberi še Trumpova vnukinja razkrila ozadje inavguracije: Zame je le normalen dedek

Kljub temu da je skušala ostati nevtralna, pa je jasno povedala, koga podpira. "Ni sovraštva, sem zelo nevtralna, tako pač je, kandidirala sta drug proti drugemu, očitno bom podprla svojega dedka, člana moje družine."

Preberi še Trumpova vnukinja se je preizkusila kot prodajalka: 'Stranski posel'

 Kai je v intervjuju razkrila tudi, kako je živeti s stalnim spremstvom agentov tajne službe. "Če sem iskrena, je res nerodno, ko greš na zmenek s fantom, oni pa sedijo dve mizi za teboj," je priznala, nato pa dodala, da se je s takšno situacijo sprijaznila in se trudi, da ji ne posveča preveč pozornosti.

kai trump donald trump vnukinja ameriški predsednik dedek

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
10. 01. 2026 10.21
Upajmo da Matilda kmalu obišče dedija
Odgovori
-1
0 1
gas-112
10. 01. 2026 10.19
doma je lulček, zato se pa znaša nad ljudmi
Odgovori
0 0
Kmečka zdrava pamet
10. 01. 2026 09.46
Ravno taki bi morali biti v politiki “ Verjame, da bi bili vsi srečnejši, če bi se politične stranke srečale na pol poti. "Obstaja radikalna levica, radikalna desnica, veliko je ljudi, ki postajajo preveč ekstremni," je dodala 18-letnica”
Odgovori
+2
2 0
