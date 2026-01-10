Vnukinja Donalda Trumpa razkrila, kakšen je dedek zasebno

18-letna vnukinja Donalda Trumpa, Kai Trump, se je pred kratkim pojavila v priljubljenem podkastu Logana Paula, ki nosi naslov Impaulsive, in razkrila, kakšen je njen dedek, ko se kamere ugasnejo. Vplivnica, ki je letošnje šolsko leto maturantka, je spregovorila o družinskem življenju, politiki in nenavadnih situacijah, s katerimi se srečuje kot članica ene najbolj znanih družin na svetu.

Kai Trump pravi, da je njen dedek Donald 'kul dedek'. FOTO: Profimedia

Kai, hči Trumpovega najstarejšega sina Donalda Trumpa mlajšega in Vanesse Trump, je svojega dedka opisala kot kul dedka tudi, ko so kamere ugasnjene. Pogovor je na predsednika nanesel, ko se je voditelj spomnil njunega soočenja zaradi enega od njegovih zgodnjih videoposnetkov na TikToku in omenil, kako je Trumpov osebni kuhar pripravljal kokosove kozice.

Čeprav je njen dedek eden najvplivnejših politikov na svetu, se Kai, kot pravi, popolnoma izogiba politiki. "Če sem iskrena, se politiki izogibam," je dejala, a nato vseeno komentirala Trumpovo nasprotnico na volitvah, Kamalo Harris. "Nikoli ne bi kandidirala za funkcijo ... Nočem imeti ničesar s politiko, ker mislim, da je politika tako nevarna stvar," je izjavila. Verjame, da bi bili vsi srečnejši, če bi se politične stranke srečale na pol poti. "Obstaja radikalna levica, radikalna desnica, veliko je ljudi, ki postajajo preveč ekstremni," je dodala 18-letnica.

Kai in Donald Trump FOTO: Profimedia

Najstnica je za polarizacijo delno okrivila tudi družbena omrežja: "Tukaj pridejo do izraza družbeni mediji, saj s svojimi algoritmi poskrbijo, da so prikazane objave enostranske. Na družbenih omrežjih ni veliko stvari, kjer imaš vpogled v oba pola. Mislim, da nekatere ljudi to spravlja ob pamet, nekateri pa temu preveč verjamejo."

Kljub temu da je skušala ostati nevtralna, pa je jasno povedala, koga podpira. "Ni sovraštva, sem zelo nevtralna, tako pač je, kandidirala sta drug proti drugemu, očitno bom podprla svojega dedka, člana moje družine."