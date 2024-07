Vnukinja Elvisa Presleyja prihaja k našim južnim sosedom.

Po poročanju portala naj bi se festivala udeležila s filmom Sunset Sasquatch. "Že v prvem letu festivala smo uspeli pridobiti imena, kot so Jessie Eisenberg (zvezda filma Socialno omrežje), vnukinja Elvisa Presleyja, igralka Riley Keough, brata Zeller, Goran Višnjić in drugi. Seveda bo vse to ogromna reklama za hrvaški turizem, pa tudi za razvoj filmske industrije na Hrvaškem in privabljanje večmilijonskih produkcij," je za portal povedala organizatorka festivala Ella Mische.

Riley Keough je najstarejši otrok Lise Marie Presley in glasbenika Dannyja Keougha ter najstarejša vnukinja Elvisa Presleyja in njegove žene Priscille.