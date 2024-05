Vnukinja Elvisa Presleyja se bori proti dražbi Gracelanda

Igralka in manekenka Riley Keough - Elvisova vnukinja, ki je postala nova lastnica Gracelanda, ko je njena mati Lisa Marie Presley umrla v starosti 54 let januarja 2023 - v tožbi trdi, da je prodaja posestva in domovanja 'prevarantska'. Dražba posestvu grozi že od leta 2018, ko je bila ta še v lasti Elvisove edinke, ko je ta zaprosila za posojilo v vredosti 3, 5 milijonov evrov. Graceland je na dražbi pristal, ker Lisa Marie ni odplačala kredita, za katerega je zastavila nepremičnino.

Elvisova vnukinja, ki je skrbnica materine zapuščine, je do razsodbe njene tožbe uspela pridobiti začasno prepoved prodaje, a sodišče naj bi o primeru odločalo le dan pred načrtovano dražbo.

Graceland je bil več let nekakšno pribežališče Elvisovih oboževalcev, ki so se mu prišli poklonit. Pokojni pevec je dvorec s pripadajočim posestvom kupil leta 1957 in tam živel do svoje smrti leta 1977.