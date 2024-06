Vnukinja Elvisa Presleyja: Želim si, da bi ljudje vzljubili mojo mamo

Lisa Marie Presley je po prerani smrti v šele 54. letu starosti pustila za seboj tonske posnetke življenjske zgodbe, hčerka Riley Keough pa je morala potem to sestaviti v smiselno celoto. Spomini opisujejo odraščanje na posestvu Graceland v Tennesseeju s slavnim očetom Elvisom Presleyjem in skoraj podobno slavno mamo Priscillo Presley . Knjiga bo vsebovala tudi opis razmerja z glasbenikom Dannyjem Keoughom , s katerim je imela dva otroka, ter njeno poroko s prav tako pokojnim glasbenikom Michaelom Jacksonom . Lisa Marie je imela skupaj štiri otroke, Riley pa je najstarejša.

Igralka je izrazila upanje, da bodo bralci vzljubili njeno mamo, kot jo je sama pri sestavljanju njene življenjske zgodbe. "Le malo ljudi je imelo priložnost res spoznati mojo mamo, mimo tega, da je bila Elvisova hči. Navdušena sem, da lahko delim mamo z njenimi najbolj ranljivimi in iskrenimi trenutki," je sporočila hči, kot navaja revija People. Pri pisanju biografije ji je pomagala Daisy Jones, poroča medij ET.

Knjiga bo izšla 15. oktobra pri založbi Random House, ki je sporočila, da se naslov nanaša na naslov pesmi Where No One Stands Alone, ki jo je Elvis Presley posnel že leta 1967, Lisa Marie pa jo je leta 2018 izdala v obliki dueta z očetom, poroča ET. Na naslovnici je fotografija majhne Lise Marie, ki sedi v očetovem naročju.

Soavtorica knjige Riley vodi sklad Promenade, ki je lastnik posestva Graceland in je pred kratkim vložila tožbo proti podjetju, ki je trdilo, da si je Lisa Marie izposodila več kot tri milijone evrov in dala kot polog lastništvo nad Gracelandom. Na sodišču je trdila, da je vse skupaj ponaredek, podjetje pa je potem odstopilo od zahtevka.