Vnukinja Joeja Bidna na dan volitev sporočila, da pričakuje prvega otroka

Združene države Amerike so bile te dni v pričakovanju rezultatov volitev, ki so dale novega (starega) predsednika Donalda Trumpa. In medtem ko je večino zanimalo samo to, kako se bodo razpletle volitve, se je Naomi Biden odločila deliti veselo novico. Vnukinja Joeja Bidna je namreč sporočila, da je noseča in da z možem pričakujeta svojega prvega otroka.