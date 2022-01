Vnukinja legendarne Grace Kelly s konjem na modni brvi

Charlotte Casiraghi, vnukinja pokojne monaške princese Grace Kelly, je v sodelovanju z modno hišo Chanel na pariškem tednu mode poskrbela za veliko presenečenje. Na modno brv je namreč prišla kar s konjem in na prav poseben način predstavila del pomladno-poletne kolekcije.

Modna hiša Chanel je na pariškem tednu mode predstavila kose za prihajajočo pomlad in poletje, pri tem pa je pozornost gledalcev pritegnila na povsem izviren način. Na modno brv je namreč postavila vnukinjo monaške princese Grace Kelly, in to kar v spremstvu konja.

icon-expand Charlotte Casiraghi, vnukinja legendarne Grace Kelly. FOTO: Profimedia

35-letna manekenka, pisateljica in jahačica je na svojem ljubljenčku zajezdila med navdušenimi gledalci in predstavila okrašen športni suknjič, ki ga je kombinirala s temnimi hlačami in jahalno čelado. Z modno brvjo je odlično opravil tudi osemletni španski konj po imenu Kuskus.

icon-expand Charlotte Casiraghi s konjem na modni brvi. FOTO: Profimedia