Bindi Irwin objavila ganljivo fotografijo hčere

Avstralska naravovarstvenica in televizijska osebnost Bindi Irwin je na Instagram profilu s svojimi sledilci delila fotografijo hčere Grace Warrior, ki je prikupen dokaz, da prehaja ljubezen do živali pri tej družini z generacije na generacijo. Na fotografiji namreč tričlanska družina opazuje majhno želvo, ki jo ima v rokah Grace, Bindi pa je zraven ponosno pripisala: "Graceina empatija in prijaznost do živali sta izjemni. Njeno srce je najbolj sočutno srce. Zelo te imava rada, najina čudovita hči." Bindi, njen mož Chandler Powell in Grace se držijo za roke, oblečeni pa so v ujemajoče se zelene avstralske uniforme živalskega vrta, kakršne je nosil tudi Bindijin oče, pokojni Steve Irwin, ki ga je leta 2006 med snemanjem televizijske oddaje ubil skat.