Vodilni pri Spotify Meghan in Harryja označil za prevaranta

Bill Simmons se je v svojem podkastu odzval na dejstvo, da je pretočna platforma Spotify, kjer je zaposlen kot vodja inovacij in monetizacije podkastov, prekinila pogodbo s princem Harryjem in Meghan Markle . Dejal je, da sta zvezdnika "je**** prevaranta", češ da je to naslov podkasta, ki bi ga morala imeti. Nato se je dotaknil dejstva, da so zaposleni pri Spotifyu dejali, da sta v primerjavi z zakoncema Obama , ki sta prav tako imela pogodbo s pretočno platformo, lena.

V četrtek sta Harry in Meghan v skupni izjavi s Sportyjem naznanila, da so se sporazumno odločili prekiniti sodelovanje, a so ponosni na serijo, ki so jo skupaj ustvarili. Druge sezone Meghaninega podkasta Archetypes tako ne bo, kljub temu da je lani po številu poslušanj kraljeval na vrhu lestvic. V prvi sezoni je nekdanja igralka gostila številna znana imena, med drugim Sereno Williams, Mariah Carey, Paris Hilton in Mindy Kaling.

Viri so za The New York Post dejali, da par ni ustvaril dovolj vsebine, da bi prejel celotno izplačilo v višini več milijonov dolarjev. Pogodba, ki sta jo Harry in Meghan leta 2020 podpisala s Spotifyjem, je bila takrat po poročanju tujih medijev ocenjena na skoraj 23 milijonov evrov.

Predstavnica za javnost njunega produkcijskega podjetja Archewell je dejala, da bo Meghan sedaj še naprej ustvarjala vsebine za občinstvo podkasta Archetypes, a na drugih platformah. Par si namreč prizadeva ustvarjati svoje vsebine vse odkar se je pred tremi leti odpovedal kraljevim dolžnostim in se preselil v Kalifornijo.