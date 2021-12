Voditelj Andy Cohen potrdil, da je že drugič zbolel za covidom-19

Andy Cohen je s svojimi oboževalci delil novico, da je se ponovno okužil in zbolel za covidom-19. Voditelj je prvič zbolel marca 2020, sedaj pa je prebolel še različico omikron. V oddaji je dejal, je pred dnevi prejel poživitveni odmerek cepiva in je slabo počutje pripisoval stranskim učinkom, ko pa se je to le stopnjevalo, pa se je bil primoran samoizolirati.

Znan ameriški voditelj je novico najprej potrdil pred dnevi, ko ga je oboževalec na Twitterju vprašal, ali je znova zbolel: "Andy, si znova zbolel za covidom in so zato bile na sporedu ponovitve oddaj?" Cohen mu je odgovoril: "Ja, sedaj sem že bolje."

52-letni voditelj se je prvič okužil in zbolel marca 2020. "Po nekaj dneh samoizolacije in slabem počutju sem bil pozitiven na testu za novi koronavirus. Čeprav sem želel, da bi čim več narediti od doma, smo se odločili, da delo počaka, dokler ne ozdravim," je takrat zapisal na Instagramu. Zapisal je, da ima vročino, bolečine v prsnem košu, kašlja, izgubil je apetit in okus, bolečine v telesu, čas pa si krajša z gledanjem serij Igra prestolov, Tiger King in tretjo sezono Dekline zgodbe.