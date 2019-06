Voditelj in igralec sta se preizkusila kot natakarja: poskrbela za smeh in ogorčenje

James Corden, britanski igralec, komik in voditelj oddaje The Late Late Showje v duetu z igralcem Chrisom Hemsworthom, junakom filmov Thor, Možje v črnem, Maščevalci in drugih, stopil v čevlje profesionalnih gostincev in se preizkusil kot natakar. Televizijska zvezdnika sta tekmovala, komu bo vloga ležala bolje, zato sta s svojimi gestami in izjavami nemalokrat tudi pretiravala. Strankam sta želela ustreči po najbojših močeh, zato sta kmalu po vljudnem pozdravu začela iz rokava stresati različne trike: James je po celi restavraciji vpil, da je ena izmed strank alergična na orehe in naj ji orehov pod nobenim pogojem ne postrežejo, saj lahko umre, Chris pa je eni stranki dotočil prepoln kozarec vina, drugi pa potisnil v usta kar celo buteljko. In da bi bile zadeve še bolj dramatične, sta dve stranki kar odnesla do njune mize. Najprej je za 'galantno' potezo poskrbel Hemsworth, ki je pripadnico nežnejšega spola dvignil v naročje in jo odnesel do mize a se Corden ni dal in je bil v svojem dejanju še bolj rigorozen: njenega spremljevalca si je oprtal kar na ramo in ga tako nesel čez celo restavracijo.