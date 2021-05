Voditelj James Corden končno našel učinkovit način za izgubo telesne teže

Voditelj in komik James Corden se je že januarja odločil, da bo znova poskušal izgubiti nekaj odvečnih kilogramov, zato se je pridružil programu profesionalcev Weight Watchers. Čeprav je pred tem preizkusil že vse mogoče diete, je tokrat prepričan, da je našel ključ do trajne izgube telesne teže in bolj zdravega življenjskega sloga.

42-letni voditelj oddaje Late Late Show, James Corden, je izgubil 10 kilogramov s pomočjo programa WW (nekdanji Weight Watchers), ki se mu je pridružil tudi kot tiskovni predstavnik. Najpomembnejši korak in bistvena sprememba, ki jo je naredil tokrat, pa je, da je popolnoma spremenil odnos do hrane in življenjski slog.

icon-expand James Corden FOTO: Profimedia

"Niti slučajno ne trdim, da sem s tem rešil uganko, sem pa poskusil čisto vse diete na tem svetu. Res sem preizkusil veliko shujševalnih diet, vse, kar sem ob tem spoznal, pa je le to, da so diete napačne," je dejal Corden v pogovoru z radijsko voditeljico Zoe Ball. "Ko hujšaš, ne smeš na shujševalno dieto, spremeniti moraš način prehranjevanja. In to moraš narediti trajno. Na to pač moraš gledati tako, da je to tvoj način prehranjevanja od zdaj naprej," je svoj nasvet delil z voditeljico in poslušalci. "Vsak januar sem začel hujšati. Do aprila je bil ves moj trud, ki sem ga med tem časom dosegel, že zaman. Z WW je drugačna zgodba. Jem lahko vse, kar hočem, ker me aplikacija usmerja. In veste, kaj? Izgubil sem 10 kilogramov od začetka leta," je še razkril Corden.

Oče treh otrok je januarja oznanil, da je sklenil izgubiti nekaj kilogramov, saj se ne počuti dobro v svoji koži, in da bi izboljšal svoje zdravje. Takrat se je pridružil WW in končno se mu je to tudi obrestovalo. Zvezdnik je razložil, da njegov cilj ni samo številka na tehtnici, temveč kako se počuti v svojem telesu. Takrat je dejal: "Želim si spremeniti način življenja. Želim se izboljšati za svoja otroka in svojo družino. Ne želim se zbujati utrujen in počutiti osramočen, ko lovim svojega sina po igrišču in sem po treh minutah brez sape. Teža ni največja težava, težava je v fizični pripravljenosti. To leto bom izkoristil za to, da bom bolj zdrav."